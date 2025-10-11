Ataque en Celaya deja un elemento de la Guardia Nacional muerto y una mujer herida

Un ataque en Celaya dejó un elemento de la Guardia Nacional muerto y una mujer herida la mañana de este sábado 11 de octubre en el puente vehicular de la Avenida Constituyentes, a la altura del Mercado de Abastos.

Minutos antes de las 11:00 de la mañana se registró el atentado contra los elementos federales, quienes circulaban a bordo de una motocicleta oficial sobre el puente vehicular. Sujetos que iban en una motocicleta abrieron fuego contra los guardias.

Al sitio acudieron elementos, tanto de la Policía Municipal como de las Fuerzas del Estado y de la Guardia Nacional, para atender el reporte; lo mismo que paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para prestar los primeros auxilios, pero ya el uniformado había perdido la vida. Una mujer que resultó herida fue llevada a recibir atención médica.

Es de mencionar que la circulación vial fue cerrada en ambos sentidos sobre el puente.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en Celaya?

Locatarios de la zona señalaron que los oficiales federales se encontraban en una persecución de dos hombres a bordo de una motocicleta por la calle Fray Bartolomé de las Casas de la colonia Santa Bárbara, y tomaron la avenida Constituyentes.

Subieron el puente vehicular que está a la altura de la central de abastos, y al llegar a la mitad de la vialidad los hombres de la motocicleta hicieron un alto y los elementos federales se confiaron. En ese momento, los sujetos les dispararon para luego emprender la huida.

¿Qué han dicho las autoridades tras el ataque en Celaya?

Por el momento, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSCC) ni la dependencia federal han emitido alguna postura oficial al respecto.

Se está en espera de que se confirme lo que comentaron los testigos y la identidad del guardia fallecido y el estado de salud de la herida.

Asimismo, se supo que se logró la detención de uno de los presuntos agresores, pero hasta el momento no se ha proporcionado ningún dato adicional.

