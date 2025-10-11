Muere “Don Nico” tras ataque por denuncia ciudadana en Salvatierra

Tras tres días de intensa lucha, José Guadalupe Casas Rodríguez, popularmente conocido como “Don Nico”, falleció en el hospital a consecuencia de las graves lesiones sufridas en un ataque armado. La víctima era reconocida en la comunidad de Urireo por su activismo cívico, destacando su reciente denuncia pública de baches mediante una transmisión en vivo.

Sus graves heridas fueron consecuencia de un ataque armado que sufrió mientras realizaba una denuncia ciudadana en vivo a través de redes sociales, exhibiendo el mal estado de la carretera en la comunidad de Urireo.

Dos sujetos en motocicleta le dispararon a Don Nico Ampliar

¿Qué se sabe del asesinato de Don Nico?

El Gobierno municipal de Salvatierra emitió un comunicado oficial lamentando profundamente el deceso y condenando el hecho como un “cobarde ataque”.

Las autoridades locales reiteraron su compromiso de brindar apoyo integral a la familia de la víctima y de coadyuvar estrechamente con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) para esclarecer este crimen y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.

Comunicado de las autoridades de Salvatierra Ampliar

¿Cómo reaccionó la comunidad ante el ataque?

El ataque a Don Nico, ocurrido el pasado martes, quedó grabado en una estremecedora transmisión de Facebook que rápidamente se viralizó, generando conmoción a nivel nacional.

El comerciante de helados usaba su plataforma digital para visibilizar problemas vecinales y de infraestructura, lo que le había ganado el reconocimiento de sus vecinos.

Qué tal mis amigos y seguidores de Urireo y Dos Plazas ahora nos encontramos por aquí con la necesidad de pedir su apoyo por lo menos a compartír para difundir esta información de mucha importancia para todos. Publicado por Helados Nico en Viernes, 3 de octubre de 2025

Este acto de violencia, contra un ciudadano que solo buscaba mejorar su entorno, ha despertado una ola de indignación y de exigencia de seguridad por parte de la población.

Hasta el momento, no hay ninguna detención relacionada con el caso, mientras que la comunidad y los colectivos ciudadanos demandan acciones concretas que garanticen la seguridad.

