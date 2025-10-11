El influencer Manuel Cantú viaja a Urireo para tapar el bache denunciado por Don Nico

"Su voz no debe quedar en el silencio, porque el miedo no puede tapar la verdad", señaló El Potro

El influencer Manuel Cantú, “El Potro”, viajó hasta la comunidad de Urireo, en Salvatierra, para tapar el bache que reportó José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido como Don Nico, en una transmisión en vivo y que probablemente haya sido lo que le costó la vida.

El influencer subió un vídeo de tres minutos a su página de Facebook, sin decir ni una palabra, mostrando su llegada a la comunidad, y solo con la descripción:

“Hoy tapamos el bache que un ciudadano valiente reportó en la Comunidad de Urireo, Guanajuato. Su voz no debe quedar en el silencio, porque el miedo no puede tapar la verdad”. —

Bajó de su camioneta y se puso a trabajar tapando el bache. Los comentarios de los usuarios de redes sociales aplaudieron sus acciones.

¿Por qué viajó el influencer Manuel Cantú a Urireo?

Este personaje utiliza sus redes sociales para recibir reportes de baches no atendidos por las autoridades, y se dedica a taparlos. Ante la noticia de lo ocurrido en Salvatierra, viajó desde el norte de México hasta Urireo para reparar el bache denunciado por Don Nico.

Es de señalar que el gobierno de Salvatierra emitió un comunicado informando sobre la muerte del comerciante José Guadalupe Casas Rodríguez, Don Nico, a consecuencia de las lesiones de disparos que recibió.

Comunicado de las autoridades de Salvatierra Ampliar

El presidente municipal José Daniel Samano Jiménez, afirmó que se presume que la muerte del comerciante fue por su activismo social, además de que hay otra línea de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que será la que tendría que dar a conocer la propia dependencia investigadora.

Don Nico perdió la vida días después del ataque Ampliar

¿Qué respuesta dio el gobierno municipal ante la acción del influencer?

Ante la acción del influencer Manuel Cantú, el gobierno municipal de Salvatierra, a través del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra (SMAPAS), publicó en su página de Facebook la reparación de baches en la carretera de Urireo.

“Personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra llevó a cabo trabajos de reparación de baches sobre la carretera a Urireo, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito en la zona”. —

“Durante las labores, el influencer Manuel Cantú, conocido como “El Potro”, solicitó el apoyo del personal para grabar un video en el que participó ayudando a tapar uno de los baches, gesto que fue bien recibido por los presentes y compartido en redes sociales”.

