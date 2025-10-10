Rubén Moreira critica falta de debate en el Presupuesto federal 2025 que debe fortalecer a salud y agricultura

No hay debate en las cámaras, para el presupuesto federal 2025, secretarías acuden directamente a Hacienda, señaló el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, quien acusó “una concentración en cierto tipo de obras que no son redituables” por lo que en voz de su bancada afirmó “no estamos de acuerdo en la forma en que se va a asignar” e hizo un llamado a regresar los recursos al campo y la salud.

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así las Cosas”, el diputado priista aseguró “podemos mejorar en temas como la alimentación” por lo que pidió que 400 mil millones de pesos sean asignados a rubros como “salud, agricultura, ganadería e infraestructura”, pero sobre todo dijo devolver recursos a la atención de la agricultura en zonas áridas.

¿Cuándo se debatirá la Ley de Ingresos del Paquete Económico?

La Ley de Ingresos del Paquete Económico, dijo que se debatirá de miércoles a viernes de la próxima semana, y que podría arrojar un redondeo de “10.2 billones de pesos” y que la discusión del Presupuesto de Egresos podría llevarse a cabo en noviembre, toda vez que regrese ingresos.

¿Qué opinó Moreira sobre la Ley de Amparo?

El líder priista en diputados adelantó que el martes votarán todo lo referente a la Ley de Amparo, sin embargo, la consulta que se había confirmado desde las Comisiones de Justicia y Hacienda para el próximo lunes, dijo “cambiaron la gaceta oficial” y se convocó para hoy viernes, mañana y el lunes, pero debido a la premura, reconoció que es difícil que especialistas y constitucionalistas, “las grandes mentes” de otros estados, puedan estar presentes.

Ante tal situación Moreira afirmó “estamos ante la consumación de la demolición de las instituciones”.

