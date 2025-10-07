Valle de las Catrinas en Atlixco 2025: ¿En qué partes del Pueblo Mágico de Puebla están las catrinas de Día de Muertos?

Para todos los amantes de la temporada de Día de Muertos y de los espectaculares montajes que se crean para homenajear esta tradición mexicana, deben saber que el estado de Puebla celebra la quinta edición del Valle de las Catrinas. Así que te contamos por qué es una excelente razón para escaparte uno de estos días y disfrutar de este recorrido.

Atlixco tendrá 24 catrinas monumentales en su quinta edición

Este año, el Pueblo Mágico de Atlixco contará con 24 piezas monumentales como parte del Valle de las Catrinas 2025. De acuerdo con las autoridades, cada figura cuenta una historia distinta con figuras como la de la catrina obrera, el catrín panadero, hasta la catrina tejedora, la tortillera y el bolero.

A través de un boletín, las autoridades explicaron que “el proyecto no solo honra a la muerte, sino que enaltece la vida diaria de los pueblos”.

Valle de las Catrinas en Atlixco 2025: Catrina Tejedora. Ampliar

¿Dónde están las catrinas en Atlixco?

De acuerdo con las autoridades, el Valle de las Catrinas estará distribuido en varios puntos del pueblo mágico, entre ellos:

El Zócalo de Atlixco

El Parque de los Arcos

El Cerro de San Miguel

Los campos de cempasúchil

Y lo mejor de todo es que podrás disfrutarlo durante toda la temporada de Día de Muertos.

Valle de las Catrinas en Atlixco, Puebla, 2025. Ampliar

De Atlixco para el mundo

El Valle de las Catrinas nació en 2021 y, desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una de las atracciones más importantes de Atlixco. Su valor turístico y cultural ha sido tal que ha alcanzado reconocimiento en otras partes del mundo, mostrándose en distintos países como el emblemático Times Square, Harvard, y hasta Roma.

Según señalaron las autoridades municipales, de las 24 piezas monumentales, 14 estarán instaladas en puntos emblemáticos del municipio de Atlixco, mientras que otras viajarán a diferentes destinos del país.

Sin embargo, de acuerdo con la periodista Leslie Mora, algunas de estas catrinas se colocarán en sitios como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Guanajuato y la ciudad de Puebla.

