Esta es la guía definitiva para asistir a la Marcha Zombie 2025; Disfraces, música y mucha diversión

La Marcha Zombie en CDMX ya es un clásico de esta temporada. Las calles de la capital se llenan de disfraces, música y mucha sangre ficticia para que todos los muertes vivientes puedan perseguir los cerebros de sus víctimas.

Marcha Zombie 2025 Ampliar

Así que si eres de los que no faltan a estas celebraciones, te dejamos la guía completa para saber cómo asistir, horarios, fechas y más.

¿Cuándo y en dónde es la Marcha Zombie 2025?

La famosa Marcha Zombie o Zombie Walk es uno de los eventos por excelencia de la temporada de Halloween, en donde todos los asistentes pueden disfrutar de la ficción. Esta marcha se lleva realizando en la capital desde hace 15 años, sin embargo, si es tu primera vez participando debes saber lo siguiente.

Para desfilar en la Marcha Zombie es importante mencionar que hay un costo (que en realidad es una aportación voluntaria), por lo que puedes visitar las redes sociales oficiales de la Marcha Zombie para saber todos los detalles al respecto.

Marcha Zombie 2025 Ampliar

La cita es el próximo sábado 18 de octubre de 2025 en la Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución y comenzará en punto de las 3:40 pm con el baile de ‘Thriller’ de Michael Jackson, así que apréndete bien la coreografía. De ahí, en punto de las 4:00 pm comenzará el recorrido para el Zócalo de la capital. Recuerda que aunque el flayer mencione que es un evento completamente familiar, se ha pedido que los participantes tengan su INE y que sean mayores de edad.

¿Cuál es el objetivo de la Marcha Zombie 2025?

De acuerdo con sus organizadores, la Marcha Zombie tiene un objetivo claro más allá de los disfraces y la diversión, pues todos los asistentes pueden llevar alimentos no perecederos y/o enlatados que serán donados al banco de alimentos Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP. Ésta institución se dedica a hacer donativos de verduras y frutas de temporada.

Así que no te olvides de que además de pasar un buen rato en la Marcha Zombie 2025, al mismo tiempo estás ayudando a otros que realmente lo necesitan.