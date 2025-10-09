Grupo México no podrá comprar Banamex; Citi rechaza oferta
Citi continuará con su estrategia de desinversión a través de una Oferta Pública Inicial (OPI), iniciando con la participación mayoritaria del empresario Fernando Chico Pardo
Citi rechazó la oferta presentada por Grupo México para la adquisición del 100% de Banamex por un monto ligeramente superior al presentado por el empresario, Fernando Chico Pardo.
La empresa indicó que evaluó cuidadosamente la propuesta del conglomerado de Germán Larrea y al final determinó que no la aceptará.
Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certidumbre de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta"— Indica el comunicado
TE PUEDE INTERESAR: A partir de esta fecha estará disponible la vacuna BCG para recién nacidos contra tuberculosis en México
Citi confirma estrategia de desinversión y mantiene OPI
Explicó que cree firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la (Oferta Pública Inicial) OPI planificada les permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para sus accionistas.
Con este anuncio, Citi se mantiene con la venta Banamex del 25% al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, quien se queda como accionista mayoritario de cara a la Oferta Pública Inicial (OPI) que realizará el banco estadounidense para vender el 75% restante del Banco Nacional de México.
Grupo México presentó oferta no vinculante por Banamex
Citi había buscado compradores directos para Banamex hasta 2023. Fue el viernes pasado cuando Grupo México presentó una oferta no vinculante para adquirir 100% de Banamex, movimiento que sorprendió al mercado y que este lunes provocó una caída de más de 15% en el precio de la acción del conglomerado propiedad de Germán Larrea.
Este martes Grupo México explicó que la posible operación no requeriría aumentar la deuda de la firma, además de que ya contaba con un grupo de inversionistas para realizar la operación, dando a Citi un plazo de 10 días para responder a su oferta.
Grupo México no contemplaría incrementar su oferta por el 100% de las acciones que hoy ya es superior a la ya anunciada por Citigroup por tan solo el 25%. La experiencia de Grupo México en negocios y actividades de alto valor y con visión a largo plazo, en las que ha demostrado disciplina operativa y financiera en el desarrollo de sus inversiones”,— Explico la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores