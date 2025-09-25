Compra Banamex: Orgulloso de encabezar transacción para que la institución bancaria regrese a manos mexicanas señala Fernando Chico Pardo

Fernando Chico Pardo hizo el anuncio formal de que adquirirá el 25% de las acciones de Banamex

El poderoso empresario mexicano Fernando Chico Pardo, hizo el anuncio formal de que adquirirá el 25 % de las acciones de Banamex, que se puso en venta desde hace cuatro años.

El octavo hombre más rico del país, dedicado a la operación de aeropuertos, desembolsará 42.000 millones de pesos, unos 2.300 millones de dólares, para ser dueño de la cuarta parte de las acciones de Banamex.

¿Qué motivó la compra de Banamex?

En conferencia de prensa desde el corporativo en Santa Fe, CDMX, el empresario afirmó que está “muy orgulloso de encabezar esta transacción con la que inicia un proceso para que la institución bancaria regrese a manos mexicanas”.

Fernando Chico Pardo hizo el anuncio formal de que adquirirá el 25% de las acciones de Banamex Ampliar

El también presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sur, Asur, reconoció que el paso a esta inversión está sustentado en la confianza que tiene en el gobierno de Claudia Sheinbaum y se concretará en el 2026.

Fernando Chico Pardo destacó que cuando habló con la presidenta no hubo ninguna condición para la compra del 25 por ciento de Banamex, sólo, dijo, el pago correspondiente de impuestos y el visto de la Comisión de Competencia Económica.

“Continuaremos priorizando la inversión para fortalecer e impulsar la transformación tecnológica de Banamex. Continuar haciendo de Banamex una organización centrada en el cliente”, expresó.

Fernando Chico Pardo hizo el anuncio formal de que adquirirá el 25% de las acciones de Banamex Ampliar

¿Qué sigue para Banamex tras la inversión?

Por su parte, Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, informó que en los próximos meses considerarán la venta adicional a otros inversionistas, pero serán minoritarios.

Explicó que en los próximos meses se definirá el porcentaje de Banamex que saldrá a bolsa en una oferta pública inicial (OPI) y abrió la posibilidad de que mientras tanto otros inversionistas mexicanos se hagan también con porciones del grupo financiero, aunque menores a la adquirida por Chico Pardo.

Finalmente, en la conferencia de prensa se dejó en claro que el patrimonio cultural de Banamex se queda en Banamex y se buscará que la gente pueda disfrutarlo.

Fernando Chico Pardo hizo el anuncio formal de que adquirirá el 25% de las acciones de Banamex Ampliar

