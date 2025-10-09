Feria del Pulque en Edomex 2025: Horarios y costo de entrada para probarlo en Atizapán de Zaragoza

Atizapán de Zaragoza será la casa de la tradicional Feria del Pulque en el Estado de México en 2025. / anamejia18

¿Con ganas de una buena bebida? Si la respuesta es sí, prepárate porque podrás probar la bebida de los dioses en la Feria del Pulque en el Estado de México. Una oportunidad para saborear esta delicia obtenida de la fermentación del aguamiel del maguey, una tradición con historia que se remonta a la época prehispánica.

¿Cuándo es la Feria del Pulque en Atizapán de Zaragoza?

Este año, la Feria del Pulque 2025 será el sábado 11 y domingo 12 de octubre en la explanada municipal de Atizapán de Zaragoza, así que ya falta muy poco para que comience esta celebración dedicada a una de las bebidas más emblemáticas del país.

El evento contara con una gran variedad de propuestas. Como en toda feria mexicana, encontrarás múltiples versiones de un mismo producto, en este caso, el pulque, hechas por distintos productores y pulquerías locales.

La Feria del Pulque 2025 será el sábado 11 y domingo 12 de octubre en la explanada municipal de Atizapán de Zaragoza.

Horarios y costo de entrada a la Feria del Pulque 2025

El horario será de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y lo mejor de todo es que la entrada es totalmente gratis. No tendrás que pagar ni un peso para pasar, solo por los antojitos y, claro, por tu pulque.

Pulque y antojitos mexicanos en Atizapán

Y para acompañarlo habrá una amplia oferta con platillos que todos amamos como las clásicas quesadillas, tlacoyos, barbacoa y otros antojitos típicos que hacen de esta feria un plan perfecto para pasar el día con amigos o familia.

