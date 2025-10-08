Feria del Alfeñique en Toluca 2025: Fechas para ver a Molotov, Siddhartha, Gloria Trevi y La Sonora Santanera EN VIVO

Conoce las fechas para ir ver a Molotov, Gloria Trevi, Los Tucanes de Tijuana y muchos artistas más en la Feria y Festival Cultural del Alfeñique en Toluca 2025. / Medios y Media

Las fechas de las pachangas, bailes, conciertos y mucha comida ya nos empiezan a recibir con eventos como la Feria del Alfeñique 2025 en Toluca, Estado de México. Además de toda la comida típica y los dulces tradicionales, este año habrá conciertos que seguramente no vas a querer perderte. Aquí te contamos cómo estará la fiesta.

¿Cuándo es la Feria del Alfeñique en Toluca?

Aunque la feria comenzó desde el 1 de octubre, se mantendrá hasta el 2 de noviembre, así que todavía tienes tiempo para lanzarte. Pero lo que muchos esperan con más emoción son los conciertos gratis que se realizarán en la explanada del Mercado Juárez.

¿Cuándo empiezan los conciertos de la Feria del Alfeñique en Toluca?

La música arrancará con todo a mediados de mes y aquí te dejamos el cartel completo:

Jueves 16 de octubre: Los Tucanes de Tijuana

Viernes 17 de octubre: Siddhartha

Domingo 19 de octubre: Gloria Trevi

Jueves 23 de octubre: Molotov

Viernes 24 de octubre: Porter

Sábado 25 de octubre: Plastilina Mosh

Domingo 26 de octubre: Liran Roll

Jueves 30 de octubre: La Maldita Vecindad y La Sonora Santanera

Viernes 31 de octubre: Yeri MUA y El Bogueto

Sábado 1 de noviembre: Amanda Miguel

¿Qué actividades hay en el Festival Cultural del Alfeñique?

Durante todo el mes podrás aprovechar de las propuestas de productores locales, talleres, recorridos nocturnos, ensambles de músicos, exposiciones, orquestas y hasta sonideros. Así que no te va a faltar qué hacer para comer, pasear y divertirte mientras disfrutas del ambiente de una de las celebraciones más esperadas de esta temporada en el Estado de México.

