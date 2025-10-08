Festival del Pan de Muerto en Guadalajara 2025: Fechas, horarios y ubicación para celebrar el Día de Muertos

Festival del Pan de Muerto en Guadalajara 2025: Conoce las fechas, horarios y sedes.

¿Qué sería del Día de Muertos sin el pan de muerto? Pues si lo tuyo, lo tuyo, es esta delicia de temporada, debes saber que Guadalajara y sus tierras tapatías serán casa y albergue de una gran variedad de propuestas que seguramente amarás en el Festival del Pan de Muerto. Sí, un festival lleno de pan, pan… y mucho pan de muerto.

La Feria de Productores, un mercado local de Guadalajara, anunció que con motivo del Día de Muertos, el espacio “se vestirá de colores para recibir por un momento a todos aquellos que ya se encuentran en otro plano material”, como compartieron en su página oficial.

Con ese espíritu, invitaron a varias panaderías locales para ofrecer sus propias “interpretaciones” del tradicional pan de muerto como integrales, veganas, rellenas y, por supuesto, el clásico que todos amamos.

¿Cuándo es el Festival del Pan de Muerto en Guadalajara?

El Festival del Pan de Muerto en Guadalajara 2025 se llevará a cabo del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, con los siguientes horarios:

Viernes 31 de octubre: 14:00 a 20:00 horas

Sábado 1 de noviembre: 12:00 a 20:00 horas

Domingo 2 de noviembre: 10:00 a 14:00 horas

¿Dónde será el Festival del Pan de Muerto?

El festival tendrá dos sedes:

Viernes y sábado en el Parque Monterrey, ubicado en Col. Vallarta San Jorge, Guadalajara. Mientras que el domingo será en el Club de Leones de Guadalajara, en Av. de los Leones #75, Col. Tepeyac Casino, Zapopan.

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival del Pan de Muerto en Guadalajara?

Lo mejor de todo es que la entrada es completamente gratuita, por lo que es un excelente plan para disfrutar con tu familia, amigos, pareja o con quien quieras compartir un buen pan de muerto y un ambiente lleno de tradición.

