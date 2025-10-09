Brote de virus coxsackie en Puebla: ¿Qué tan contagioso es y cómo prevenir las ampollas en niños?

Un brote del virus coxsackie se ha registrado en el Estado de Puebla. / Iuliia Burmistrova

Un brote del virus coxsackie en los municipios de Izúcar de Matamoros, Puebla, Tlachichuca y Libres ha derivado en la suspensión temporal de clases presenciales. De acuerdo con un comunicado del Gobierno del Estado de Puebla, en lo que va del año se han registrado un total de 201 casos confirmados.

Las autoridades han informado que personal sanitario realizó labores de limpieza y esterilización en las zonas contaminadas, además del aislamiento domiciliario de los estudiantes, quienes continúan sus actividades escolares a distancia.

¿Qué es el virus coxsackie?

De acuerdo con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, el virus coxsackie es una enfermedad que afecta manos, pies y boca, principalmente se caracteriza por la erupción de ampollas y suele presentarse en niños menores de 10 años, aunque también puede afectar a adultos jóvenes.

¿Qué tan contagioso es el virus coxsackie?

Las autoridades estatales explicaron que tanto la varicela como el virus coxsackie son enfermedades comunes en esta época del año y de alta transmisibilidad. Sin embargo, no existe una vacuna para prevenir el coxsackie, por lo que la prevención son muy importantes.

Síntomas del virus coxsackie / Gobierno de Puebla. Ampliar

Síntomas del virus coxsackie

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre alta y repentina

Dolores musculares y de cabeza

Malestar general y pérdida del apetito

Dolor de garganta y dificultad para tragar

Erupción de ampollas pequeñas en manos, pies y boca

Fatiga e irritabilidad

¿Cómo prevenir el contagio del coxsackie?

La Secretaría de Salud del Estado de Puebla recomienda:

Lavarse las manos con frecuencia.

Evitar el contacto con personas infectadas.

No compartir utensilios, vasos ni objetos personales.

Desinfectar superficies y objetos de uso común.

Cubrirse boca y nariz al toser o estornudar.

Evitar tocarse ojos, nariz y boca sin lavarse las manos.

Asimismo, la dependencia exhortó a que si un menor presenta síntomas, no se le lleve a la escuela y se acuda con un médico para recibir atención adecuada.

