Xochimilco: Los 5 mejores restaurantes

En Xochimilco la verdadera vanguardia se encuentra en la tierra. Esta alcaldía, patrimonio de la humanidad, ofrece un viaje culinario que equilibra la alta cocina regenerativa con la tradición del barrio. Comer aquí es un acto de resistencia cultural.

Esta es nuestra selección de cinco restaurantes obligatorios que demuestran la dualidad de su oferta gastronómica.

PATIO CIENTO20 XOCHIMILCO

Fuente: Patio ciento20 / redacta Ampliar

Este lugar es indispensable por su concepto de joya secreta: un “paraíso gastronómico” oculto detrás de la fachada de una carnicería. Su ambiente es un patio o terraza tradicional Xochimilca con plantas colgantes.

Dirección: C. Pedro Ramírez del Castillo 120, San Antonio, Xochimilco, 16070 Ciudad de México, CDMX

Horarios: Miércoles a Lunes: 9:00 am a 5:00 pm. Fines de semana abre a las 8:00 am

Especialidad: Desayunos de comida mexicana en un ambiente relajado y servicio excelente

Reseñas de Google: Destacan el muy buen sabor, la rapidez del servicio y la atmósfera que lo convierte en un gran lugar para desayunar en familia. Está calificado con 4.7 estrellas

Más información: https://www.instagram.com/patiociento20/?hl=es

2. MARISCOS TOÑO

Una alternativa vibrante a la cocina tradicional de Xochimilco, Mariscos Toño ofrece una propuesta especializada en pescados y mariscos al estilo de las marisquerías antiguas, aunque también cuenta con cocina mexicana y cortes de carne al carbón. Destaca por su ambiente familiar, buena música y sus espectáculos en vivo.

Dirección: Plan Sexenal 24, Tierra Nueva, Xochimilco, 16050 Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 5489 6169

Horarios: Lunes a domingo de 12:00 pm a 8:00 pm

Especialidad: Pescados y Mariscos, incluyendo Camarones al coco con salsa de mango habanero y Pulpo a las Brasas

Reseñas de Google: Muy buena calificación (4.1 estrellas con más de 3000 reseñas). Los clientes disfrutan del buen ambiente, buena música y precios accesibles

Más información: https://www.menumariscostono.com/

3. FONDA TEPEPAN

La Fonda Tepepan es el pilar del sabor casero tradicional y la cocina mexicana variada. Es conocido por ofrecer una experiencia consistentemente agradable, con énfasis en la sazón y la amabilidad del servicio.

Dirección: Camino Real a Xochimilco No. 1, Santa María Tepepan, Xochimilco, 16020 Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 4752 2732

Horarios: Lunes a domingo de 8:00 am a 6:30 pm

Especialidad: Platillos de desayuno y comida tradicional como las enmoladas y enfrijoladas especiales con chorizo

Reseñas de Google: Con 4.3 estrellas. Los comensales elogian el sabor delicioso, las “porciones bien servidas” y la atención muy buena y amable por parte del personal

4. ARCA TIERRA

Arca Tierra es el máximo exponente de la gastronomía de alto costo en la zona. No es un restaurante tradicional, sino un proyecto de agricultura regenerativa que ofrece experiencias culinarias inmersivas en la chinampa, trabajando en colaboración con más de 40 familias campesinas

Dirección: Pista Olímpica Virgilio Uribe, Xochimilco, 16043 Ciudad de México, CDMX

Teléfono: 55 1051 5525

Horarios: Varían según la experiencia. Se requiere reservación obligatoria.

Especialidad: Cocina chinampera regenerativa, una especialidad es el menú de temporada elaborado en auténtica cocina de humo en su experiencia de amanecer chinampero

en su experiencia de amanecer chinampero Reseñas de Google: Cuenta con 3.4 estrellas. Los comentarios se centran en la calidad de la “experiencia fuera de este mundo” y el valor de apoyar el comercio justo y la agricultura sostenible

Más información: https://www.arcatierra.com/

5. CHANTICO (Barato/Antojitos Típicos)

Chantico es un espacio acogedor con decoración folclórica, considerado por los locales como el mejor lugar para degustar la gastronomía típica de Xochimilco a un costo accesible. Ofrece una carta completa de platillos mexicanos con un ambiente tranquilo y muy buena atención.