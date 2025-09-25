Desfile de Día de Muertos 2025: CDMX lanza convocatoria para organizar ofrendas y recorrido del 2 de noviembre

CDMX lanza convocatoria para organizar ofrendas y desfile del Día de Muertos 2025. / Anadolu

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México dio a conocer la convocatoria para llevar a cabo la organización, producción, realización y colaboración del gran Desfile de Ofrendas del Día de Muertos en la capital mexicana.

El año pasado, este mega desfile comenzó en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y recorrió Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino. Tuvo una duración de cuatro horas y media e incluyó una mega ofrenda en la Plaza de la Constitución.

¿Cuándo es el Desfile de Día de Muertos en CDMX 2025?

Este año, la capital busca a los organizadores para dar vida al tradicional evento. De acuerdo con la convocatoria, el desfile se realizará el domingo 2 de noviembre a las 2 de la tarde. Como ya es costumbre, el recorrido contará con carros alegóricos, catrinas gigantes, música, bailes, máscaras, disfraces y un montón de actividades y objetos alusivos al tradicional Día de Muertos.

Las bases de la convocatoria

Según las autoridades, las bases de licitación podrán consultarse en las oficinas de la Secretaría de Cultura capitalina, ubicadas en Avenida de la Paz 26, piso 6, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón, en un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde.

El 1 de octubre se dará a conocer a la empresa ganadora, para posteriormente anunciar la temática oficial del desfile y la tradicional Mega Procesión de Catrinas que acompañará las celebraciones.

