Sheinbaum no descarta nueva llamada con Trump por arancel a camiones|Video.

No descartó la presidenta Claudia Sheinbaum que pueda alistar una nueva llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para analizar el posible incremento de 25% para todas las importaciones de camiones medianos y pesados a partir del 1 de noviembre, dado a conocer por el gobierno de Estados Unidos este lunes.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria comentó que es un asunto que afecta al país, por lo que señaló que ya comenzaron los diálogos.

Diálogos con Estados Unidos por el nuevo arancel

“Se anunció ayer, no es a México, es todo el mundo, el arancel de los vehículos pesados no es para México, obviamente a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados y vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre… estamos buscando eso si es necesario pues igual una llamada personal con el presidente Trump, por lo pronto el secretario economía lo está viendo con el secretario de economía de los Estados Unidos y con el embajador de tratados comerciales”, explicó Sheinbaum.

La mandataria señaló que también dialogará con los directivos de la industria automotriz para explicar la estrategia del gobierno mexicano con el fin de evitar la aplicación del arancel.

México busca evitar impacto a exportaciones

“Y si nos afecta más a México, tengo algunas llamadas con administradores conocidos, CEO’s que se llama en inglés, de estas empresas, pues para decirles de nuestra parte que vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, para evitar que se hagan estos aranceles a nuestro país”, sostuvo.

La Jefa del Ejecutivo Federal agregó que, tras la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se abordaron temas de cooperación comercial y de seguridad, y reiteró que México mantiene una relación de respeto mutuo con Washington, pese a los reclamos por el aumento en el tráfico de drogas, en especial de fentanilo.

AHZ.

