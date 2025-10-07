;

Miles marchan a favor de Palestina en CDMX; exigen el fin del conflicto armado en Gaza

Miles de personas participaron en la protesta en favor a Palestina y se manifestaron en contra del genocidio en la Franja de Gaza; la marcha terminó con saldo blanco.

Esta tarde, las calles de la Ciudad de México se pintaron con los colores de la bandera palestina.

Cientos de personas salieron a manifestarse en contra del genocidio en la Franja de Gaza y exigen poner fin al conflicto armado entre Israel y Palestina, en el marco del segundo aniversario de los ataques del grupo islámico Hamás en territorio de Israel.

¿Cómo se desarrolló la protesta Palestina en la CDMX?

Los contingentes partieron del anti-monumento pro-Palestina, sobre la avenida Paseo de la Reforma, rumbo a la Embajada de los Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, informó que durante la marcha, policías detectaron a un grupo de encapuchados, a quienes les fueron confiscados durante una revisión, objetos que podrían ser utilizados para agredir.

Los uniformados aseguraron mochilas en las que encontraron piedras, botellas de vidrio, cohetes, y un martillo, entre otros objetos, sin que resultaran personas detenidas por estos hechos.

¿Hubo enfrentamientos durante la marcha pro-Palestina?

A pesar de ello, la dependencia reportó que se lanzaron gases lacrimógenos y se registraron algunos enfrentamientos y empujones, entre asistentes y elementos de la policía.

La protesta contra el genocidio en Gaza, terminó con saldo blanco y únicamente se reportaron incidentes menores.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la asistencia de 2 mil 500 personas a esta marcha.

