México concreta la repatriación de seis mexicanos detenidos en Israel tras misión humanitaria

Mexicanos de flotilla humanitaria que permanecían retenidos en Israel feuron liberados y retornan a México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó a través de sus redes que los seis mexicanos que permanecían detenidos por Israel: Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, integrantes de la Flotilla Global Sumud como parte de una misión humanitaria en Gaza, salieron de Israel e iniciaron su repatriación a México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que las seis personas mexicanas que estaban detenidas, Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, quienes participaron en la… pic.twitter.com/eBx1JVm78i — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 7, 2025

¿Cómo fue el proceso de repatriación?

Los connacionales fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, junto con el embajador de México en Israel, quien confirmó que los acompañará hasta la Ciudad de México.

La Cancillería agradeció el apoyo del gobierno de Jordania, ante el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de los connacionales a ese país.

¿Qué dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores?

La SRE señaló que se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de las personas repatriadas, y reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior.

