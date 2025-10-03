Trump fija fecha fatal a Hamás para aceptar el plan de paz en Gaza

Esta mañana Donald Trump amagó a Hamás con una fecha fatal para aceptar el plan elaborado por los Estados Unidos para la Franja de Gaza o “se desatará el infierno como nunca antes se ha visto”.

Luego de que el mandatario estadounidense presentara el lunes pasado un plan de paz al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, integrado por 20 puntos, mismo que fuera aceptado a medias por el líder judío y del que Estados Unidos figuraría como supervisor, este viernes a través de su cuenta social Truth Social amagó al grupo rebelde.

¿Cuál es la fecha límite fijada por Trump?

La fecha fatal emitida por Trump tiene incluso la hora marcada, las 18:00 horas tiempo de Washington para que se llegue a la fase de inicio de la transición a formar un gobierno de paz para Gaza.

¿Qué riesgos implica el plan de paz en Gaza?

Con lo anterior, se intensifica la posibilidad de que las fuerzas estadounidenses puedan entrar al territorio ocupado en la Franja de Gaza, por lo que el propio Trump llamó a los “palestinos inocentes” a salir del dicho territorio en donde advirtió “podría haber una gran cantidad de muertes”.

