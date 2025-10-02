Esto pasará con los mexicanos detenidos por Israel en la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

Los activistas de la flotilla Global Sumud fueron interceptados cuando se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria.

La embajada de Israel en México informó sobre el destino de los seis mexicanos que fueron detenidos cuando viajaban en la flotilla Global Sumud, que buscaba llevar ayuda humanitaria a Gaza, donde los palestinos padecen una hambruna bajo el asedio del gobierno israelí.

De acuerdo con Israel, esta flotilla es una provocación en momentos donde Estados Unidos presentó una propuesta de paz que aún no es respondida por el grupo extremista Hamás, que el 7 de octubre de 2023 asesinó a más de 1,200 personas en territorio israelí y tomó a 250 personas como rehenes.

En estos casi dos años de ofensiva, en Gaza han muerto más de 65,000 palestinos, mientras que los sobrevivientes sufren condiciones extremas que ya han sido calificadas de genocidio por una comisión de la ONU.

ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza; acusa a Israel de usarla como "arma de guerra".

¿Qué pasará con los mexicanos que participaban en la flotilla hacia Gaza?

A través de sus redes sociales, la embajada de Israel detalló que los integrantes detenidos fueron llevados a un centro de detención en Ketziot, donde “se encuentran sanos y salvos”.

Además, señaló que en los próximos días llevará a cabo un proceso coordinado de repatriación en conjunto con los consulados de sus respectivos países.

¿Quienes son los mexicanos detenidos por Israel?

Se trata de Diego Vázquez, bailarín y coreógrafo; Sol González Eguía, psicóloga y maestra en estudios de paz y mediación de conflictos; Carlos Pérez Osorio, documentalista; Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, ingeniera biomédica y activista; Arlín Medrano, estudiante de la FCPyS de la UNAM y activista, además de Ernesto Ledesma Arronte, periodista y activista.

¿Qué dijo Israel de la flotilla Global Sumud?

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que los buques interceptados llevaban una cantidad mínima de alimentos y suministros “esto refuerza que el objetivo de la flotillano era entregar ayuda humanitaria sustancial, ya que la carga es prácticamente simbólica”.

Israel argumenta que la flotilla intentó vulnerar lo que llamó “bloqueo naval legal y legítimo” que impusieron sobre Gaza desde 2009 y fue reconocido en 2011 por la ONU.

Apenas en junio pasado, el ejército israelí interceptó otro barco que buscaba romper el bloqueo a Gaza, en el que también viajaban la activista sueca Greta Thunberg y 11 personas más.

