¿Es real el Tesla Pi Phone? Elon Musk aclara los rumores de un teléfono inteligente para competir con el iPhone

Los rumores sobre el lanzamiento del Tesla Pi Phone son falsos. Elon Musk no creará un teléfono inteligente.

Durante las últimas semanas, han circulado versiones que aseguran que Tesla, la empresa de Elon Musk, estaría por lanzar su propio teléfono inteligente, capaz de competir con gigantes como Apple o Google. La idea de un “Tesla Pi Phone” ha causado un escándalo en internet, pero ¿qué hay realmente detrás de estos rumores?

Los rumores de que una de las compañías del empresario más rico del mundo fabricaría un teléfono comenzaron desde septiembre, cuando en redes sociales se empezaron a compartir publicaciones e imágenes del supuesto celular.

Según usuarios y distintas cuentas, el teléfono tendría características demasiado buenas para ser reales como carga solar, conexión a internet satelital de Starlink gratis y hasta un cifrado avanzado de seguridad. Incluso, se decía que costaría menos de 800 dólares, es decir, un precio mucho menor que el de un iPhone en México.

Tesla no lanzará el Pi Phone.

¿Tesla anunció el Tesla Pi Phone?

Lo cierto es que no existe ningún comunicado por parte de Tesla ni declaración que confirme la fabricación de un teléfono inteligente. De hecho, varios verificadores y medios especializados desmintieron la existencia del “Tesla Pi Phone”.

Sin embargo, ante la viralización del tema, el propio Elon Musk aclaró personalmente que Tesla no está desarrollando ningún teléfono. Según explicó el periodista Jorge Reyes Padrón, durante una emisión del popular podcast The Joe Rogan Experience, Musk fue cuestionado sobre el tema y negó rotundamente que exista algún proyecto de este tipo dentro de su empresa.

