Elon Musk y el origen del boicot contra Netflix y Dead End: Paranormal Park

Un nuevo escándalo sacude redes sociales, luego de que Elon Musk anunciara que canceló su suscripción a Netflix y llamara al resto de los usuarios en su propia red social, X, a hacer lo mismo “por la salud de sus hijos”.

El origen el boicot contra Netflix

Todo comenzó cuando el dueño de Tesla reposteo a Matt Van Swol, un hombre que dice ser un científico nuclear del Departamento de Energía de Estados Unidos, quien dijo haber cancelado su suscripción a la plataforma. “Si empleas a alguien que celebró el asesinato de Charlie Kirk y que hace contenido que impulsa mensajes pro trans hacia mis hijos… jamás recibirás ni un centavo de mi dinero, así de simple” escribió en redes sociales.

En su publicación, Swol acusó a Hamish Steele, un ilustrador británico de cómics y director de animación, de haber celebrado el atentado contra Kirk.

Dead end: Paranormal Park: La serie en medio del boicot contra Netflix

Hamish Steele fue reconocido por la serie animada de Netflix Dead End: Paranormal Park, estrenada en 2022, que seguía a un grupo de adolescentes, entre ellos Barney, un personaje que se identifica como transgénero, quienes se enfrentan a demonios y evitan un apocalipsis para salvar el mundo. Sin embargo, luego de 20 episodios, la serie fue cancelada al año siguiente.

Un “Caballo de Troya”

En redes sociales, usuarios han comparado a la plataforma con un Caballo de Troya por incluir, según acusan, una “agenda transgénero woke” en su contenido. Todo este tipo de publicaciones han alimentado el boicot contra Netflix y los señalamientos de “promover” a la comunidad trans entre menores.

Y el boicot está teniendo efecto, pues múltiples personas han compartido capturas de pantalla mostrando que completaron el proceso de cancelación de su suscripción. Además, de acuerdo con el sitio especializado Investing, tras el llamado de Musk a boicotear la plataforma, las acciones de Netflix han registrado una caída de 2.3%.

