Piden activar protocolo por sacerdote desaparecido en Guerrero

La Diócesis de Chilpancingo – Chilapa informó que se pidió a las autoridades activar el protocolo de búsqueda y localización del sacerdote desaparecido, Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue visto por última vez en la parroquia de San Cristóbal en Mezcala, Guerrero.

Monseñor José de Jesús González, obispo de dicha Diócesis, indicó que tras conocer de los hechos se hizo la petición a las autoridades civiles.

“He tenido noticia sobre la desaparición de la persona de nuestro hermano sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada…he pedido a nuestras autoridades civiles que activen el protocolo de búsqueda y localización del Padre Bertoldo”. — Monseñor José de Jesús González

¿Qué pidió la Diócesis tras la desaparición del sacerdote?

El obispo de la Diócesis de Chilpancingo – Chilapa llamó también a evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad.

Además pidió a los curas católicos a rezar por la localización del padre.

¿Qué mensaje envió el obispo a las comunidades católicas?

El obispo envió un mensaje a la comunidad católica: “ruego al presbiterio que eleven sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien”.

“Por este momento tan delicado que estamos viviendo pido a todos el presbiterio evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad”. —

