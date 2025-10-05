‘Priscilla’ se intensifica a huracán categoría 1 frente a costas de Jalisco

A las 15:00 horas de este domingo, la tormenta tropical ‘Priscilla’ se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El centro del huracán, se localizó a 460 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 6 km/h, señaló la Comisión Nacional del Agua, a través de un comunicado.

¿EN QUÉ ESTADOS SE ESPERAN LLUVIAS TORRENCIALES?

Ante ello, se prevé que en las próximas horas, el huracán ‘Priscilla’ provoque lluvias torrenciales en Michoacán (costa y oeste); lluvias intensas en Jalisco (costa y este), Colima y Guerrero (oeste y costa); lluvias muy fuertes en Nayarit, y las rachas de viento de 70 a 90 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero.

Asimismo, se pronostica oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 m en costas de Guerrero (occidente).

AUTORIDADES EXHORTAN A LA POBLACIÓN A TOMAR PRECAUCIONES

El Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Además, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que las autoridades exhortaron a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

