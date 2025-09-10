Sheinbaum responde a Calderón y lo llama “espurio, entreguista y vendepatria”

"Espurio, entreguista y vendepatrias", así calificó la presidenta Claudia Sheinbaum al expresidente Felipe Calderón, tras una conferencia del exmandatario en la Universidad de Georgetown en Washington FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó fuertes críticas contra el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa, luego de que este asegurara en una conferencia en la Universidad de Georgetown que “el proceso de demolición” del Poder Judicial mexicano sucedió “frente a las narices” del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

En su conferencia matutina, Sheinbaum calificó como “indignante” la postura del panista y recordó su desacuerdo histórico con su llegada a la presidencia:

“Fíjense la gravedad de lo que dice un expresidente, ya saben que yo siempre le pongo el apellido espurio, es indignante, no tiene otra palabra… va a Estados Unidos a decir que el embajador estadounidense debía haber intervenido para que no pasara la reforma al Poder Judicial. Aparte de espurio, entreguista, vendepatria”.

¿Qué dijo Felipe Calderón sobre el Poder Judicial?

En el foro El Estado de la Democracia en América, celebrado en Washington, Calderón sostuvo que el Poder Judicial en México “está tomado por los militantes de Morena”, y acusó que algunos de los jueces nombrados carecen de experiencia o incluso fueron abogados de narcotraficantes.

TE PUEDE INTERESAR: Calderón debería dedicarse a ser expresidente: Sheinbaum

¿Qué recordó Sheinbaum sobre la intervención extranjera en México?

La mandataria federal comparó los dichos de Calderón con el episodio histórico de la intervención del embajador estadounidense Henry Lane Wilson en el golpe de Estado contra Francisco I. Madero en 1913.

“Ese fue el peor episodio de intervención de un embajador estadounidense en México. Calderón mantiene esa visión intervencionista”, sostuvo Sheinbaum.

ahz.