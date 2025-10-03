Saqueos en Zócalo dejan pérdidas millonarias en joyerías y daños a comercios

Más de 24 locales joyeros resultaron saqueados, durante la protesta conmemorativa al 2 de octubre

Los saqueos en el Zócalo y actos de vandalismo registrados en los portales dejaron pérdidas millonarias y graves daños a por lo menos 24 joyerías, de acuerdo con los dueños y encargados de los establecimientos afectados.

Encapuchados causan disturbios en el zócalo de la Ciudad de México durante la manifestación por la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

¿Qué denuncian los comerciantes tras los saqueos?

Los comerciantes denunciaron la nula actuación de la autoridad, ya que cientos de policías recibieron la orden de no enfrentar a los grupos de encapuchados que cometieron los delitos en flagrancia. Según testigos, los uniformados únicamente resistieron agresiones sin detener a los responsables.

En un primer balance, los joyeros estiman que las pérdidas superan los 300 millones de pesos, sin considerar los daños al mobiliario y las instalaciones de los negocios. Hasta el momento, no ha habido acercamiento entre autoridades y comerciantes para definir si recibirán algún tipo de apoyo o indemnización.

Los vendedores de joyas exigen que el gobierno local y federal asuman su responsabilidad y tomen medidas para evitar que los saqueos se repitan, ya que estas acciones ahuyentan tanto a clientes como a turistas que visitan el Centro Histórico.

¿Qué acciones se han tomado contra los responsables?

De acuerdo con los afectados, cuentan con videos que han puesto a disposición de la policía para la identificación y captura de los responsables. Además, señalaron que durante los disturbios se registraron lesiones, algunas graves, en policías, civiles y periodistas.

Pese a que participaron más de 300 personas en los saqueos, hasta el momento solo se reporta un detenido, lo que genera preocupación entre los comerciantes, quienes piden que el caso no quede en la impunidad.

