El ex futbolista, Omar “N” fue detenido por presunto abuso sexual infantil

El máximo goleador histórico del Guadalajara, Omar “N”, fue detenido este sábado por el presunto delito de abuso sexual infantil a un menor en el centro de Zapopan, informó la Fiscalía de Jalisco.

“Por su presunta responsabilidad en el delito de <b>abuso sexual infantil</b> agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia, logró capturar a un hombre" — Indicó la Fiscalía

Detención e investigación en curso

Según una ficha del Registro Nacional de Detenciones, el mexicano de 44 años fue capturado por agentes de la policía de investigación y puesto a disposición del Ministerio Público.

En la denuncia presentada el 30 de septiembre, Omar “N” es acusado de tocamientos y proposiciones de índole sexual, así como amenazas y comportamientos violentos en contra de la adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses.

“Luego de la denuncia presentada, esta Representación Social integró una consistente carpeta de investigación con la que se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial” — Se lee en el documento

Antecedentes y contexto legal

Omar “N” será puesto a disposición de un juez en Puente Grande, quien determinará la situación legal del ex seleccionado nacional.

En Jalisco, el delito de abuso sexual infantil es sancionado hasta con 20 años de prisión, de acuerdo con el tipo de agresiones, según el Código Penal.

Omar “N” destacó como jugador cuando fue integrante con Chivas desde el 2000 hasta 2007 cuando después emigró a Europa para jugar con el Deportivo La Coruña.

Con casi 20 años de carrera en el fútbol, también fue parte de la selección mexicana, con la cual disputó el Mundial 2006 al tiempo que se convirtió en el máximo goleador histórico del Guadalajara con 155 goles.