¿De qué murió Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos?

El empresario automotriz Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, falleció este domingo a los 75 años, informó el gobierno estatal.

Cruz Russek había presentado días antes, complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la mandataria estatal y mediante un comunicado oficial.

“Las y los integrantes del gabinete estatal, así como el personal del gobierno del estado, expresan sus más sinceras condolencias, cariño y solidaridad a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek, en estos momentos de dolor. Nos unimos con respeto y afecto a su pena, deseando fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, señaló el comunicado.

Cruz Russek fue un empresario del sector automotriz y productor ganadero, con una destacada trayectoria en el desarrollo económico y productivo de Chihuahua.

Estudió Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y se desempeñó como presidente del Grupo CR3.

También participó como consejero en instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la propia UACH.

¿CUÁNTO TIEMPO TENÍAN DE CASADOS EL EMPRESARIO Y LA GOBERNADORA?

En enero de 2025, Cruz Russek y Maru Campos contrajeron matrimonio en un evento privado con familiares y amigos cercanos.

La pareja llevaba un año de noviazgo cuando en 2024 anunciaron su compromiso.

El empresario tenía tres hijos, 10 nietos y dos nueras.

LA CLASE POLÍTICA DA SUS CONDOLENCIAS

Tras su fallecimiento, dirigentes de partidos, senadores y miembros de la clase política expresaron sus condolencias a la mandataria de Chihuahua.

Entre los políticos que mostraron su solidaridad a Maru Campos, fueron Jorge Romero, presidente nacional del PAN; y Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

