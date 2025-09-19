Confirma la UNAM la muerte de la científica mexicana Julieta Fierro

Julieta Fierro Gossman, durante la presentación de su libro: Astronomía, ¿Para qué?

Este viernes 19 de septiembre se dio a conocer la muerte de Julieta Fierro Gossman, destacada científica mexicana reconocida por su incansable labor en la divulgación de la ciencia.

En su honor, incluso una especie de luciérnaga fue bautizada con su nombre.

Julieta Fierro escribió cientos de artículos y 40 libros de divulgación científica. Ampliar

¿Cuál fue la trayectoria de Julieta Fierro?

Estudió Física en la UNAM, donde destacó por su gusto por las Matemáticas, disciplina que consideraba “la base del conocimiento del mundo”. Posteriormente se convirtió en astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía de la misma casa de estudios.

Se desempeñó como docente en la Facultad de Ciencias, fue directora general de Divulgación de la Ciencia en la UNAM y también directora del museo Universum, donde impulsó proyectos que acercaron la ciencia a miles de personas.

La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia…

Su obra incluye cientos de artículos y 40 libros de divulgación científica, con los que inspiró a nuevas generaciones.

¿Qué reconocimientos recibió en vida?

La científica recibió diversos doctorados honoris causa, además del Premio Kalinga de Popularización de la Ciencia, otorgado por la UNESCO.

También fue integrante de la Academia Mexicana de la Lengua, reconocimiento que muestra el alcance de su trabajo no solo en el campo científico, sino también cultural.

La comunidad académica y científica de México la despide como una de las figuras más influyentes en la promoción del conocimiento.

Julieta Fierro Gossman, Física y Astrónoma Mexicana Ampliar

