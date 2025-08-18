Hambruna es deliberada en Gaza, acusa Amnistía Internacional

Suman cinco las personas fallecidas en el intento de capturar alimentos que son lanzados desde el aire. / Anadolu

Un paquete de ayuda humanitaria lanzada desde el aire asesinó a una persona más que acudió a la zona en donde los alimentos caían desde un avión israelí en la Franja de Gaza.

De acuerdo con información del hospital Nasser, esta sería la quinta víctima mortal del polémico lanzamiento de alimentosas que realiza desde hace dos semanas la Fundación Humanitaria para Gaza.

El lanzamiento más reciente de alimento fue de 180 paquetes provenientes de Alemania, Francia, Bélgica, Jordania, Italia, Países Bajos, Emiratos, Singapur e Indonesia.

El bloqueo alimentario ha sido denunciado por diversas organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, que calificó a lo que ocurre en Gaza como una “campaña de hambruna deliberada”, debido a que el conflicto ha dejado a la fecha 62 mil palestinos muertos y las cifras se incrementan con rapidez, debido a la hambruna provocada por los bloqueos de Israel a la entrada de ayuda humanitaria, dese el pasado 7 de octubre de 2023.

