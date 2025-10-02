MIGUEL HIDALGO: 5 RESTAURANTES QUE NO TE PUEDES PERDER

La Alcaldía Miguel Hidalgo, hogar de colonias como Polanco y la vibrante Anzures, es una potencia gastronómica. En sus calles, la cocina de autor se codea con el sabor tradicional que ha conquistado a los chilangos por décadas. A continuación, se presentan cinco paradas obligatorias para un viaje culinario que equilibra lo caro y lo barato, y que está respaldado por los mejores comentarios en Google.

1. PUJOL (Alta Cocina)

Fuente: Galería Pujol Ampliar

Considerado uno de los mejores restaurantes del mundo, con dos estrellas Michelin, Pujol es un santuario de la alta cocina mexicana contemporánea. El chef Enrique Olvera ha logrado crear una experiencia inolvidable con platillos icónicos que parecen obras de arte emplatadas. Se considera el lugar ideal para una celebración especial, para negocios o una inmersión profunda en la culinaria de vanguardia.

Dirección: Tennyson 133, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11570 Ciudad de México, CDMX

Tennyson 133, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11570 Ciudad de México, CDMX Teléfono: 55 5545 4111

55 5545 4111 Horarios: Lunes a Sábado de 1:30–9:30 PM. Domingo cerrado. Se requiere reservación con anticipación.

Lunes a Sábado de 1:30–9:30 PM. Domingo cerrado. Se requiere reservación con anticipación. Especialidad: Omakase de tacos, mole Madre y Antiguo, y el taco de carnitas de cordero.

Omakase de tacos, mole Madre y Antiguo, y el taco de carnitas de cordero. Reseñas de Google: Con 4.4 estrellas, los comensales lo describen como una experiencia “fuera de este mundo” y una “muestra de arte en cada plato”. Es constantemente elogiado por la innovación y la calidad del servicio.

Con 4.4 estrellas, los comensales lo describen como una experiencia “fuera de este mundo” y una “muestra de arte en cada plato”. Es constantemente elogiado por la innovación y la calidad del servicio. Más información: http://pujol.com.mx/

2. QUINTONIL (Alta Cocina)

Galardonado con dos estrellas Michelin y actualmente con la tercera posición en The World’s 50 Best Restaurants, Quintonil es otra joya culinaria de la Miguel Hidalgo. El chef Jorge Vallejo se enfoca en ingredientes frescos y de temporada, dándoles un giro sofisticado que celebra el sabor del campo mexicano. Es reconocido por su cocina refinada que sorprende cada temporada con su menú de degustación con delicias como el sorbete de crème fraîche, caviar y miel de melipona. Al igual que en Pujol, el comensal se lleva toda una experiencia que va más allá de la comida.

Dirección: Av. Isaac Newton 55, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX.

Av. Isaac Newton 55, Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX. Teléfono: 55 5280 2680.

55 5280 2680. Horarios: Lunes a sábado: 1:00 PM-12:00 AM. Domingo cerrado

Lunes a sábado: 1:00 PM-12:00 AM. Domingo cerrado Especialidad: La infladita de cangrejo y el buñuelo de plátano macho con escamoles.

La infladita de cangrejo y el buñuelo de plátano macho con escamoles. Reseñas de Google: Los usuarios elogian la creatividad y la calidad de los ingredientes. Al igual que Pujol, cuenta con 4.4 estrellas

Los usuarios elogian la creatividad y la calidad de los ingredientes. Al igual que Pujol, cuenta con 4.4 estrellas Más información: http://www.quintonil.com/

3. EL BAJÍO (Rango medio)

Una referencia de la cocina tradicional mexicana en la Ciudad de México. El Bajío es un establecimiento familiar que se ha ganado la lealtad de sus clientes gracias a sus sabores auténticos y su sazón casera. Es el lugar ideal para disfrutar de platillos patrios y de la rica herencia gastronómica del país en un ambiente acogedor. Ideal para familias.

Dirección: Alejandro Dumas 7, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX

Alejandro Dumas 7, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX Teléfono: 55 2517 2906

55 2517 2906 Horarios: Lunes a sábado: 8:00 AM-11:00 PM. Domingo: 9:00 AP-10:00 PM

Lunes a sábado: 8:00 AM-11:00 PM. Domingo: 9:00 AP-10:00 PM Especialidad: Carnitas, cochinita pibil, platillos veracruzanos y su famoso pan de dulce.

Carnitas, cochinita pibil, platillos veracruzanos y su famoso pan de dulce. Reseñas de Google: Los comensales destacan la relación precio-calidad de los platillos, la generosidad de las porciones y el ambiente familiar. Se considera un lugar “imperdible” para los amantes de la comida tradicional mexicana.

Los comensales destacan la relación precio-calidad de los platillos, la generosidad de las porciones y el ambiente familiar. Se considera un lugar “imperdible” para los amantes de la comida tradicional mexicana. Más información: restauranteelbajio.com.mx

4. LA CASA DEL PASTOR (Rango bajo)

Un auténtico clásico que ha definido el sabor del taco al pastor en la Ciudad de México. La Casa del Pastor, con sucursales en Polanco y otras áreas, es conocida por su trompo de pastor y sus famosos chicharrones de queso. Es el lugar perfecto para un antojo con amigos o una cena informal con un sabor inigualable.

Dirección: A. Musset 3, Polanco, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX

A. Musset 3, Polanco, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX Teléfono: 55 5281 2424

55 5281 2424 Horarios: Lunes a miércoles: 10:00 AM-1:00 AM. Jueves a sábado: 10:00 AM-4:00 AM. Domingo 10:00 AM-12:00 AM

Lunes a miércoles: 10:00 AM-1:00 AM. Jueves a sábado: 10:00 AM-4:00 AM. Domingo 10:00 AM-12:00 AM Especialidad: Tacos al pastor, quesos fundidos, tortas y volcanes.

Tacos al pastor, quesos fundidos, tortas y volcanes. Reseñas de Google: Con una calificación de 4.3 estrellas, los clientes elogian el pastor y el pastor negro, el servicio rápido y la atmósfera. Es considerado un lugar ideal para un taco nocturno

Con una calificación de 4.3 estrellas, los clientes elogian el pastor y el pastor negro, el servicio rápido y la atmósfera. Es considerado un lugar ideal para un taco nocturno Más información: https://www.lacasadelpastor.com/

5. HACIENDA DE LOS MORALES (Clásico de Lujo)

Uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, un verdadero oasis en el corazón de Polanco. Se encuentra en una hacienda del siglo XVI y ofrece una propuesta de alta cocina mexicana con un toque de tradición y elegancia. Es un espacio ideal para una comida de negocios, un desayuno o una velada romántica, donde la historia y la gastronomía se entrelazan.