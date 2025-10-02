Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: ¿De cuánto es el apoyo depositado en octubre para preescolar y primaria?

Los apoyos de Mi Beca para Empezar en CDMX ya empezaron; te contamos cuánto te toca según tu nivel educativo.

Si eres beneficiario del programa Mi Beca para Empezar en la Ciudad de México, hay buenas noticias porque el Fideicomiso de Bienestar Educativo de la capital dio a conocer que este miércoles comenzaron las dispersiones de apoyos para estudiantes de educación básica.

¿De cuánto es el apoyo de Mi Beca para Empezar en CDMX?

Los depósitos ya comenzaron a realizarse y los montos son los siguientes:

Estudiantes de preescolar: 600 pesos

Estudiantes de primaria: 650 pesos

Centros de Atención Múltiple (CAM: preescolar, primaria y laboral): 600 pesos

¿Cuándo cae el apoyo para estudiantes de nuevo ingreso de Mi Beca para Empezar?

Las autoridades adelantaron que los estudiantes de nuevo ingreso recibirán su apoyo correspondiente durante este mes de octubre. Sin embargo, no dieron la fecha exacta en la que se realizará la dispersión.

¿Qué pasa con quienes no se registraron?

Para los padres y madres de familia que no alcanzaron a registrar a sus hijos en el programa, el Fideicomiso de Bienestar Educativo de la Ciudad de México anunció que muy pronto se abrirá una nueva convocatoria.

