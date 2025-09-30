Calendario SEP 2025: ¿Cuándo es el Megapuente de octubre? Clases son suspendidas más de 20 días durante todo el ciclo

Calendario SEP: ¿Es cierto que la SEP suspende 15 días las clases del ciclo escolar? / DarioGaona

Octubre, el décimo mes del año, ya está aquí. Y aunque en septiembre hubo un par de puentes, este mes será más exigente para mucho de los estudiantes de educación básica, ya que solo habrá uno durante todo el mes, de acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública .

¿Cuándo es el megapuente de octubre?

Debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar, a partir del viernes 31 de octubre arranca el único fin de semana largo. De esta forma, el puente se une con el fin de semana de Día de Muertos, ya que el sábado 1 y domingo 2 de noviembre no habrá clases, y retomarán sus actividades habituales hasta el lunes 3 de noviembre.

El 31 de octubre se llevará acabo la sesión del Consejo Técnico Escolar, según el calendario de la SEP. Ampliar

Puentes por sesiones de Consejo Técnico Escolar SEP

Incluyendo la sesión de octubre, todavía faltan siete sesiones en las siguientes fechas:

31 de octubre.

28 de noviembre.

30 de enero.

27 de febrero.

27 de marzo.

29 de mayo.

26 de junio.

Días feriados en el calendario del ciclo 2025-2026

Los días oficiales de descanso que aún faltan son:

17 de noviembre

25 de diciembre

1 de enero

2 de febrero

16 de marzo

1 de mayo

5 de mayo

15 de mayo

¿Cuándo son las vacaciones SEP?

Además, tomando en cuenta los periodos vacacionales: de invierno que va del 22 de diciembre al 9 de enero (incluyen el 25 de diciembre y el 1 de enero); y de Semana Santa del 30 de marzo al 10 de abril, son en total 38 días sin clases en lo que resta del ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de educación básica.

