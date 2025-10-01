Roberto Moreno Herrera, exasesor de la SCJN aclara: Renuncié, no me removieron

Roberto Moreno Herrera, exsecretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), confirmó su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se desempeñaba como coordinador de asesores de la Unidad de Administración.

En una carta dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, Moreno Herrera señaló que su decisión tiene efectos a partir del 1 de octubre y aseguró que su salida busca evitar que la polémica que lo rodea “menoscabe la imagen de esta honorable instancia colegiada.

Señalamientos por su gestión anterior

La renuncia SCJN se da luego de que surgieran cuestionamientos sobre su desempeño en el Sistema Nacional Anticorrupción. Moreno Herrera argumenta que durante su paso por el SNA nunca fue notificado de sanciones por hechos de corrupción ni de faltas administrativas graves. Aseguró que su renuncia en febrero pasado al Sistema Nacional Anticorrupción fue por “motivos personales y familiares” y que fue aceptada por unanimidad por el Comité Coordinador, “sin señalamiento alguno de corrupción”.

También sostiene que cumplió con el acta de entrega-recepción en tiempo y forma, sin observaciones dentro del plazo legal. “No obstante que se ha cumplido con todas las cuestiones legales al respecto, he sido víctima de acoso mediático que ha resultado en afectaciones no solo en lo moral, sino también en lo familiar”, afirma en la misiva.

Reacciones y consecuencias tras su nombramiento

La controversia en torno a su nombramiento estalló después de que se diera a conocer que, pese a los señalamientos sobre presuntas irregularidades durante su gestión en la Sesna —viajes no autorizados, manejo discrecional de plazas y mala gestión de recursos—, había sido incorporado al equipo del nuevo presidente de la SCJN. Incluso la actual presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, envió una advertencia formal al Máximo Tribunal.

En su carta, Moreno Herrera subraya que emprenderá acciones legales en defensa de su honor y rechaza tajantemente las versiones que lo vinculan a actos de corrupción. Su renuncia SCJN ocurre apenas un mes después de haber asumido el cargo en la Suprema Corte, y marca el primer ajuste en el equipo cercano de Hugo Aguilar Ortiz al frente del Poder Judicial de la Federación.