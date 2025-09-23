Nueva SCJN sustituye Salas por “Comités”

Comtés y no salas formarán parte del nuevo sistema de jsuticia en la SCJN, tal como fue publicado en el DOF.

Luego de la desaparición de las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia, derivada de la reforma judicial, la nueva integración del máximo tribunal funcionará a través de comités para agilizar los trabajos.

El acuerdo, aprobado el pasado 12 de septiembre y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece las reglas bajo las cuales operarán estos comités. Su función será realizar análisis preliminares de los asuntos, atender temas procesales y administrativos, así como emitir opiniones que orienten las decisiones del Pleno de ministros.

¿Cómo estarán integrados los comités de la Corte?

De acuerdo con lo publicado, los comités podrán estar conformados por tres y hasta cinco ministros, y su creación deberá ser aprobada por el pleno, el cual definirá los objetivos de cada instancia.

Además, tendrán la facultad de resolver solicitudes de acceso a la información, coordinar temas entre ponencias y proponer mejoras en los procesos internos de la Corte.

Comités no sustituirán al Pleno

El acuerdo precisa que los comités no sustituirán al Pleno de la Suprema Corte, por lo que no podrán emitir sentencias, únicamente apoyar en el desarrollo y coordinación de los trabajos internos.

