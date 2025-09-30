MIGUEL HIDALGO: Fechas para esterilizar GRATIS a tu mascota en octubre y a dónde ir

La alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX, regala jornadas de esterilización para mascotas en la demarcación. / GK Hart/Vikki Hart

Si te gustaría realizar el proceso de esterilización a tu perrito o gatito, hay buenas noticias porque la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, anunció que llevará a cabo jornadas de esterilización gratuitas en la demarcación, en la colonia San Diego Ocoyoacac.

¿Dónde y cuándo serán las jornadas de esterilización?

A través de redes sociales, la alcaldía informó que la Unidad Móvil de Esterilización, en conjunto con la Unidad de Atención Animal, realizará los procedimientos en las siguientes fechas y lugares:

Martes 30 de septiembre.

Miércoles 1 de octubre.

Jueves 2 de octubre.

Viernes 3 de octubre.

Los días martes, miércoles y viernes será en el estacionamiento de Soriana Tacuba. El día jueves en el Parque Caneguín.

La ruta de la Unidad Móvil de Esterilización llega a la colonia San Diego Ocoyoacac, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ampliar

¿Cómo sacar cita para esterilizar a tu mascota?

Aunque el servicio completamente gratis, es muy importante agendar tu cita al número 55 7113 1419. Toma en cuenta que este procedimiento quirúrgico solo es gratis y aplica para quienes vivan en la alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Cuáles son las ventajas de esterilizar a un perro?

De acuerdo con el Hospital Veterinario de la UNAM, la esterilización en perros tiene ventajas importantes. Por ejemplo, en machos, elimina casi al 100% el riesgo de enfermedades prostáticas y reduce la posibilidad de cáncer testicular.

Mientras que en hembras, previene la piometra, una infección uterina que puede ser mortal para tu compañera canina.

¿Y las ventajas de esterilizar a un gato?

En el caso de los gatos, la esterilización también tiene beneficios, pues ayuda a evitar embarazos no deseados y ayuda a reducir la población de gatos callejeros. Asimismo, en las hembras, disminuye el riesgo de padecer enfermedades de ovarios o útero.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes NO deben sacar la CURP para mascotas? Esto dicen las autoridades sobre el RUAC en 2025