  30 SEP 2025, Actualizado 18:06

MIGUEL HIDALGO: Fechas para esterilizar GRATIS a tu mascota en octubre y a dónde ir

La alcaldía de la Ciudad de México llevará a cabo jornadas de esterilización gratuitas en la demarcación.

La alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX, regala jornadas de esterilización para mascotas en la demarcación.

La alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX, regala jornadas de esterilización para mascotas en la demarcación.

Edgar Herrera López

Si te gustaría realizar el proceso de esterilización a tu perrito o gatito, hay buenas noticias porque la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, anunció que llevará a cabo jornadas de esterilización gratuitas en la demarcación, en la colonia San Diego Ocoyoacac.

¿Dónde y cuándo serán las jornadas de esterilización?

A través de redes sociales, la alcaldía informó que la Unidad Móvil de Esterilización, en conjunto con la Unidad de Atención Animal, realizará los procedimientos en las siguientes fechas y lugares:

  • Martes 30 de septiembre.
  • Miércoles 1 de octubre.
  • Jueves 2 de octubre.
  • Viernes 3 de octubre.

Los días martes, miércoles y viernes será en el estacionamiento de Soriana Tacuba. El día jueves en el Parque Caneguín.

La ruta de la Unidad Móvil de Esterilización llega a la colonia San Diego Ocoyoacac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Cómo sacar cita para esterilizar a tu mascota?

Aunque el servicio completamente gratis, es muy importante agendar tu cita al número 55 7113 1419. Toma en cuenta que este procedimiento quirúrgico solo es gratis y aplica para quienes vivan en la alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Cuáles son las ventajas de esterilizar a un perro?

De acuerdo con el Hospital Veterinario de la UNAM, la esterilización en perros tiene ventajas importantes. Por ejemplo, en machos, elimina casi al 100% el riesgo de enfermedades prostáticas y reduce la posibilidad de cáncer testicular.

Mientras que en hembras, previene la piometra, una infección uterina que puede ser mortal para tu compañera canina.

¿Y las ventajas de esterilizar a un gato?

En el caso de los gatos, la esterilización también tiene beneficios, pues ayuda a evitar embarazos no deseados y ayuda a reducir la población de gatos callejeros. Asimismo, en las hembras, disminuye el riesgo de padecer enfermedades de ovarios o útero.

Habrá esterilización gratis para gatos en la alcaldía Miguel Hidalgo. / Siewwy84

