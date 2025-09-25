Paro UNAM: Éstas son las facultades que suspenderán actividades por lo suscitado en el CCH Sur

Paro en la UNAM por lo sucedido en CCH Sur / NurPhoto

El pasado 22 de septiembre de 2025, un alumno fue asesinado por otro de ellos en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur), perteneciente a la UNAM. Por esto miles han protestado en días recientes y varias facultades comienzan a considerar un paro en la Máxima Casa de Estudios.

¿Qué facultades de la UNAM se van a paro?

A manera de protesta y exigencia de justicia, los y las alumnas de la UNAM, tanto de bachillerato como del nivel superior, están tomando la decisión de irse a paro. Esto se debe a la solidaridad con todas las víctimas de la violencia que afectan a la comunidad universitaria.

El paro de labores se dará (hasta el momento) en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), lo que implica que se suspenden todas sus actividades académicas y administrativas. El paro en la UNAM será desde el 24 de septiembre al viernes 3 de octubre a las 12:00 hrs.

Asimismo, los estudiantes de esta facultad tomarán esta medida por más de una semana para visibilizar y presionar a las autoridades universitarias y capitalinas para que se esclarezca el crimen, además, exigir que se implementen medidas de seguridad efectivas para proteger a sus estudiantes.

Por otro lado, la Facultad de Artes y Diseño (FAD) plantel Xochimilco, también se fue a paro y según confirman los comunicados publicados en redes, tendrá la misma duración que el paro en FFyL con el mismo objetivo.

Así que si vas en algunas de estas facultades, toma precauciones y mantente al pendiente de los canales oficiales para cualquier actualización que presenten los colectivos y las autoridades correspondientes.

