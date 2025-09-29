COYOACÁN: Mastografías GRATIS para mujeres con estos requisitos y en estas fechas

La alcaldía Coyoacán de la CDMX ofrecerá GRATIS mastografías para las mujeres que cumplan los siguientes requisitos. / FG Trade Latin

La alcaldía Coyoacán recibe el mes de octubre con acciones contra el cáncer de mama y anunció que, durante el décimo mes del año, ofrecerá mastografías totalmente gratis a las mujeres que se registraron en la convocatoria “Acción Social, Coyoacán contigo en la detección y diagnóstico oportuno del cáncer de mama”, publicada en septiembre.

Este programa ofrecerá un total de mil 200 estudios a las mujeres inscritas en la convocatoria Mastografías 2025. La alcaldía ya dio a conocer el calendario completo y las sedes, así que aquí te compartimos la información y los requisitos.

Requisitos para recibir mastografía gratis en Coyoacán

Para que puedas ir por el estudio deberás presentar:

Solicitud por escrito de ingreso a la acción social, con un apartado de antecedentes de salud (formato entregado por la unidad administrativa responsable).

Original y copia de identificación oficial vigente.

Copia de la CURP, solo si no aparece en la identificación oficial.

Original y copia del comprobante de domicilio (en caso de que no se incluya en la identificación).

Correo electrónico vigente, ya que los resultados serán enviados por esta vía.

Indicaciones para acudir a la mastografía

De acuerdo con la alcaldía Coyoacán, las mujeres registradas tendrán que considerar lo siguiente:

Tener 40 años o más.

Presentarse con el baño del día.

Acudir con axilas depiladas.

No usar desodorante, perfume, crema ni talco en axilas ni senos.

Haber pasado un año desde la última mastografía.

TE PUEDE INTERESAR: IZTAPALAPA: ¿Por qué agredieron a la alcaldesa Aleida Alavez? Salió corriendo de un evento

🎀 ¡Cuidarte es quererte! 💕



Infórmate sobre la convocatoria “Acción Social, Coyoacán contigo en la detección y diagnóstico oportuno del cáncer de mama”.



📲 Da clic aquí: https://t.co/fDdkpxWjgf#CoyoacánEsLaSede pic.twitter.com/bz4zjicBFw — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) September 19, 2025

Fechas y dónde hacerse la mastografía gratis en Coyoacán.

Las jornadas iniciarán el 30 de septiembre y continuarán durante octubre en distintos puntos de la alcaldía:

Martes 30 de septiembre – CTM Culhuacán VIII, Calle Dolores Guerrero esquina Rosario Castellanos (dentro del estacionamiento del Mercado Verde). Viernes 3 de octubre – Adolfo Ruiz Cortines, Escuela Primaria Ideario de Juárez, Izquiténcatl entre Ixtlilxóchitl y Tabaré. Lunes 6 de octubre – Santo Domingo, CDC Adolfo Ruiz Cortines, Tejamanil entre Zihuatlán y Nustepec. Martes 7 de octubre – Pueblo de la Candelaria, Emiliano Zapata s/n, explanada de la Parroquia de la Purificación. Miércoles 8 de octubre – Carmen Serdán, Manuela Medina esquina Guardería, junto al Jardín de Niños Luis García de Campillo. Jueves 9 de octubre – CTM V, Casa del Adulto Mayor, Cahita esquina Tlahuicas. Viernes 10 de octubre – Santa Úrsula Coapa, San Raúl entre San Benjamín y San León, frente al Deportivo Emiliano Zapata. Jueves 16 de octubre – Ajusco III, Totonacas s/n esquina Reyna Ixtlilxóchitl, a un costado del Mercado de la Bola. Lunes 20 de octubre – Santa Úrsula Coapa, San Jorge s/n esquina San Emeterio, a un costado de la Secundaria 67 Francisco Díaz León. Jueves 23 de octubre – Ajusco, Zapotecas entre Reyna e Ixtlilxóchitl, esquina Rey Nezahualcóyotl. Martes 28 de octubre – Santo Domingo, Escuela Secundaria 188, Amatl s/n entre Xochiapan y Amesquite.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es una ‘Casa de Gobierno’ y por qué es tan importante que inaugurarán la primera en Coyoacán?