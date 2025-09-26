Verificación Edomex 2025: ¿A quiénes SÍ les perdonan la MULTA por trámite extemporáneo?
Te podrías ahorrar más de 3 mil pesos si cumples con los requisitos.
¿Hace cuánto que no verificas tu carro? Tal vez te sorprenda, pero el gobierno del Estado de México podría perdonarte la multa por verificación extemporánea. Y es que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible mantiene vigente un programa de condonación, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos que ahora te compartimos.
¿A quiénes les perdonan la multa por verificación extemporánea en Edomex?
A través de redes sociales, la Dirección General de Control de la Contaminación Atmosférica del Estado de México dio a conocer las condiciones para acceder a este beneficio y evitar la multa de 3 mil 394 pesos por verificar fuera de tiempo.
De acuerdo con las autoridades, el perdón aplica únicamente para vehículos cuyo último holograma de verificación corresponda al segundo semestre de 2023 o anterior, y que no hayan realizado trámites de reemplacamiento o cambio de placas de circulación durante 2024 y lo que va de 2025.
Requisitos para que aplique la condonación del 100%
Si tu vehículo cumple con las características, deberás cubrir la tarifa correspondiente al servicio de verificación y hacer tu trámite conforme al último número de tus placas y el calendario oficial del Estado de México.
TE PUEDE INTERESAR: Verificación Vehicular en Edomex 2025: ¿Quiénes verifican GRATIS en septiembre?
Calendario de verificación 2025 en Edomex
- Engomado amarillo (terminación 5 o 6): julio-agosto. Límite: 30 de agosto.
- Engomado rosa (terminación 7 u 8): agosto-septiembre. Límite: 30 de septiembre.
- Engomado rojo (terminación 3 o 4): septiembre-octubre. Límite: 31 de octubre.
- Engomado verde (terminación 1 o 2): octubre-noviembre. Límite: 29 de noviembre.
- Engomado azul (terminación 9 o 0): noviembre-diciembre. Límite: 31 de diciembre.
¿Cuánto cuesta verificar en el Estado de México?
Según las autoridades, estas tarifas están vigentes desde el 1 de febrero de 2025:
- Holograma tipo 2: $453 pesos
- Holograma tipo 1: $453 pesos
- Holograma 0: $566 pesos
- Holograma 00: $1,131 pesos
- Holograma exento: Gratis
TE PUEDE INTERESAR: Verificación en Edomex 2025: ¿Dónde están los módulos de atención para sacar la constancia tipo E Exento?