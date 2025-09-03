Verificación Vehicular en Edomex 2025: Esta es la MULTA para quienes no hagan el trámite en septiembre y octubre

Este mes, los autos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8; y rojo, terminación 3 y 4 deberán realizar su trámite de Verificación Vehicular en el Estado de México. Y, ya que hemos hablado de los precios y de quiénes se libran de pagarlo, ahora toca hablar de la multa. Así es, las sanciones por no hacer la verificación.

¿De cuánto es la multa por no hacer la verificación en Edomex?

Las sanciones por no realizar el trámite alcanzan los 3 mil 394 pesos, de acuerdo con el Control de Contaminación Atmosférica del Estado de México.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Edomex?

Estos son los precios oficiales según el holograma de tu auto:

Holograma 1 y 2: 453 pesos

Holograma 0: 566 pesos

Holograma 00: 1,131 pesos

Documentación según el motivo de verificación vehicular en el Edomex 2025. Ampliar

Requisitos para verificar tu carro en el Edomex

Antes de lanzarte al verificentro más cercano, asegúrate de llevar:

Identificación oficial vigente

Tarjeta de circulación

Comprobante de la última verificación o del pago de la multa (si aplica)

Si tu coche es nuevo, copia de la factura

Ojo, porque no podrás verificar si no estás al corriente con el pago de la tenencia. Revisa este detalle antes de sacar tu cita.

¿Cómo saco mi cita al verificentro?

El trámite se agenda directamente en: citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas

Los verificentros del Estado de México atienden de lunes a viernes: 8:00 a 19:00 horas, y sábados: 8:00 a 15:00 horas.

