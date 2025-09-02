Verificación Vehicular en Edomex 2025: ¿Quiénes verifican GRATIS en septiembre?

Ahorrarse de vez en cuando un par de pesos siempre viene bien, especialmente si de trámites se trata. Y es que, si vives en el Estado de México seguramente sabrás que el calendario de verificación vehicular del segundo semestre del 2025 ya cambió ahora que empezó septiembre. Ante esto, autos con engomado rosa y terminación 7 u 8 deberán de sacar su cita y realizarla, pero hay algunos quienes se salvan de pagar. Si, así como lo lees.

Ahora te decimos quiénes no tendrán que hacer este trámite.

¿Quiénes NO pagan el trámite de verificación vehicular en el Edomex?

De acuerdo con las tarifas vigentes de este año, las personas que cuenten con su Constancia Tipo E, o también conocida como el holograma Exento podrán hacer su verificación completamente gratis.

¿Quiénes sí pagan la verificación en Edomex?

Estos son los hologramas que sí o sí tendrán que pagar el trámite de verificación:

Holograma 1 y 2 pagan 453 pesos

Holograma 0 paga 566 pesos

Holograma 00 paga mil 131 pesos.

¿De cuánto es la multa por no hacer la verificación en Edomex?

De acuerdo con las autoridades, las sanciones por no realizar el trámite alcanzan los 3 mil 394 pesos, según el Control de Contaminación Atmosférica del Estado de México.

