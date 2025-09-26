Tlalpan: 5 lugares que no te puedes perder

La Alcaldía Tlalpan, situada al sur de la Ciudad de México, ofrece una rica mezcla de herencia prehispánica, arquitectura virreinal y espacios naturales protegidos, siendo un destino vibrante para visitantes. Aquí se presentan cinco lugares que son esenciales para un paseo memorable por esta alcaldía.

1. Centro de Tlalpan y Parroquia de San Agustín de las Cuevas

Fuente: Chilango.com Ampliar

Lo primero que se debe hacer es dar un paseo por la plaza principal, donde se encuentra un hermoso kiosco en medio de bella vegetación y la Fuente del danzón. Es común encontrar un poco de música en vivo en este espacio, mercados el fin de semana y eventos de la alcaldía. Uno de los puntos imperdibles es recorrer el interior de la Parroquia de San Agustín de las Cuevas, la cual data del siglo XVI y fue fundada hace casi 500 años por una orden religiosa llegada de España. Lo más notable de la parroquia es su retablo barroco cubierto con hoja de oro. Cerca de ahí, los visitantes pueden encontrar diversas opciones gastronómicas con precios accesibles.

TE PUEDE INTERESAR: Tlalpan: guía de los mejores 5 restaurantes

Dirección: Francisco I. Madero 10, Tlalpan Centro I, Tlalpan, 14000 Ciudad de México, CDMX

2. Zona arqueológica de Cuicuilco

Este sitio es fundamental para conocer una de las primeras civilizaciones de Mesoamérica, la cual fue sepultada por una erupción del volcán Xitle. La Zona Arqueológica de Cuicuilco es uno de los asentamientos más antiguos de Mesoamérica y posee un enorme valor histórico y cultural para la Ciudad de México. Fue fundada alrededor del año 800 a.C., marcando el inicio de un sistema urbano y religioso en el Valle de México. La estructura más emblemática del sitio es su pirámide circular, la cual es única en la arquitectura mesoamericana. Esta construcción escalonada sobresale en el paisaje y se cree que fue utilizada como centro ceremonial. Dentro del sitio se encuentra un pequeño museo donde se puede aprender más sobre la cultura de los habitantes prehispánicos.

Construcción y Época: Entre 800-600 a. C. (Época: 800 a. C. a 250 d. C).

Horario: Martes a domingo 9 a.m.–5 p.m

3. La Casa Frissac

Situada en el centro de Tlalpan, La Casa Frissac es una joya arquitectónica y cultural que ha sido testigo de una rica historia, abarcando desde la época porfiriana. Esta imponente construcción de arquitectura europea se encuentra en la Plaza de la Constitución. Fue construida a finales del siglo XIX por don Jesús Pliego Frissac, un hacendado. Es una edificación de estilo francés muy elegante y clásico que frecuentemente alberga distintas actividades culturales. Hoy funciona como un centro cultural.

Costo: Gratuita

Gratuita Horario: Toda la semana 8 a.m.–8 p.m

Toda la semana 8 a.m.–8 p.m Dirección: Calle Moneda sn, Tlalpan Centro I, Tlalpan, 14000 Ciudad de México, CDMX

4. El Bosque de Tlalpan

Es un área natural protegida que se encuentra al sur de la Ciudad de México y es uno de sus principales bosques urbanos. Consta de 253 hectáreas. Aunque fue inaugurado originalmente como zoológico en 1970 (con los animales presentes hasta 1988), hoy el parque alberga un centro cultural, áreas recreativas e instalaciones deportivas. Fue declarado área natural protegida desde 1997. El área alberga un ecosistema único que incluye matorral xerófilo y bosque de robles.

Opciones de servicio: Pícnics y columpios

Pícnics y columpios Horario: 5 a.m.–5 p.m. (viernes, sábado, domingo, martes, miércoles, jueves). Lunes cerrado

5. Six Flags México

UlrikeStein Ampliar

Six Flags México es un parque de diversiones ubicado en la Ciudad de México. Es el mayor parque de atracciones de la Ciudad de México y fue el primer parque de Six Flags en inaugurarse fuera de los Estados Unidos y Canadá. El parque abrió originalmente en 1982 como Reino Aventura y reabrió bajo la marca Six Flags en el año 2000, acompañado de una gama mejorada de juegos y atracciones. Cuando se convirtió en Six Flags, también fue el más grande de América Latina.