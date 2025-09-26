Paros UNAM: más de 12 planteles se suman a protestas y conmemoraciones

Más de 12 planteles mantienen paros en la UNAM por el asesinato de un alumno del CCH Sur

Los paros en la UNAM en solidaridad por el asesinato de un alumno del CCH Sur y por las próximas jornadas de protesta del 26 de septiembre y el 2 de octubre han intensificado el cierre de planteles de la máxima casa de estudios.

Hasta la noche de este jueves, 12 facultades, colegios y preparatorias de la UNAM mantenían alguna modalidad de paro o suspensión de actividades escolares.

Filosofía y Letras

Trabajo Social

Enfermería y Obstetricia

Artes y Diseño

Ciencias Políticas y Sociales

Ciencias en modalidad activa

Música

FES Aragón

Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Oriente; Azcapotzalco; y Vallejo

Escuelas Nacionales Preparatorias (ENP) 2 y 5

Más de 12 planteles mantienen paros en la UNAM

¿Qué facultades y escuelas están en paro?

En Filosofía y Letras, la asamblea estudiantil aprobó un paro total de actividades académicas y administrativas, incluidas evaluaciones, prácticas y trámites, del 24 de septiembre al 3 de octubre. Trabajo Social determinó la misma medida en su sistema presencial durante ese periodo, manteniendo en operación únicamente los servicios administrativos y el SUAyED.

En tanto la Facultad de Enfermería y Obstetricia informó que las clases se reanudarán hasta el 29 de septiembre, mientras que en los días previos se llevarán a cabo únicamente asesorías y actividades clínicas.

Por su parte, la Facultad de Ciencias se sumará con un paro activo el 26 de septiembre y el 2 de octubre, en solidaridad con las movilizaciones por el décimo primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la conmemoración de la masacre de Tlatelolco.

La Facultad de Artes y Diseño (FAD), plantel Xochimilco, también declaró un paro total de actividades académicas y administrativas. La medida entró en vigor la noche del 24 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 3 de octubre a las 13:00 horas.

También la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) aprobó en asamblea un paro total desde este jueves 25 de septiembre hasta el 3 de octubre, con suspensión de clases y trámites administrativos.

Más de 12 planteles mantienen paros en la UNAM por el asesinato de un alumno del CCH Sur

Más de 12 planteles mantienen paros en la UNAM

¿Qué medidas adoptaron los CCH y preparatorias?

La Facultad de Música también se sumó con un paro activo del 25 de septiembre al 3 de octubre, mientras que la FES Aragón informó que, en solidaridad con la comunidad universitaria, los días 26 de septiembre y 2 de octubre suspenderá las actividades académicas, aunque las administrativas continuarán en sus horarios habituales.

El CCH Oriente declaró un paro total en solidaridad con el CCH Sur y en vísperas de las jornadas del 26 de septiembre y el 2 de octubre.

Por su parte, el CCH Azcapotzalco anunció que suspenderá actividades académicas este viernes 26 y reanudará clases hasta el lunes 29 de septiembre.

Además, las Escuelas Nacionales Preparatorias (ENP) 2 y 5 emitieron comunicados oficiales en los que informaron que los días 25, 26 de septiembre y 2 de octubre (y en el caso de la Prepa 5 también el 22 y 23), las clases se llevarán a cabo sin pase de lista ni evaluaciones, con el objetivo de permitir que los alumnos se integren a las actividades de conmemoración.

Mientras tanto, la UNAM difundió en su Gaceta el mensaje “Estamos de luto”, en el que expresó su solidaridad por el asesinato de Jesús Israel “N”, estudiante de 16 años del CCH Sur, también anunció la revisión de protocolos de seguridad para garantizar espacios libres de violencia.

