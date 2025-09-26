PAN exige fin de la militarización de aduanas y reducción de carga fiscal

Buscan erradicar la corrupción en las aduanas, al combatir las factureras / Agencia aduanas

El diputado federal Héctor Saúl Téllez exigió a la presidenta Sheinbaum acabar con la militarización de aduanas y reducir la excesiva carga impositiva de obligaciones, trámites y servicios que se exigen a los agentes aduanales.

Dijo estar de acuerdo con tratar de erradicar la corrupción, terminar con las factureras e implementar herramientas para terminar con el huachicol fiscal, pero también urge desmilitarizar las aduanas.

¿Qué propone sobre la militarización en las aduanas?

“Estamos en contra de la corrupción, de las factureras y en contra del huachicol fiscal, pero no podemos seguir con la militarización de las aduanas en nuestro país, solo por un decreto presidencial. Por eso Acción Nacional ya propuso la iniciativa para que todos los mandos de aduanas sean exclusivamente de carácter civil, quitarle al ámbito militarizado y castrense la operación de nuestras aduanas”. — Héctor Saúl Téllez

El legislador del PAN recordó que uno de los problemas más graves que actualmente dañan la hacienda pública, es el huachicol fiscal que durante los gobiernos de la 4T creció y se institucionalizó, con pérdidas de más de 550 mil millones de pesos.

¿Qué impacto tiene la carga impositiva en agentes aduanales?

Por otra parte, Téllez Hernández resaltó que no se debe elevar de manera excesiva la carga impositiva de obligaciones, trámites y servicios a agentes aduanales, recintos fiscales y cadena de distribución de productos de importación, pues estas prácticas aduanales solo fomentan el alza de precios al consumidor final y el contrabando.

Finalmente, el diputado del PAN exigió al gobierno terminar con las redes de corrupción enquistadas en Aduanas, en el SAT, así como en las secretarías de Economía y Hacienda.

