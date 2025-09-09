Capitán de la Marina muere en práctica de tiro: se encargó de la aduana de Manzanillo

Elementos de la Secretaría de Marina durante la conmemoración del 111 Aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz 2025.

Otro marino murió en el marco de la investigación por huachicol fiscal en la Semar. Se trata de Adrián Omar del Ángel Zúñiga, ex encargado de la subaministración de Operación en la aduana de Manzanillo, Colima.

Apenas este lunes, se reportó la muerte del capitán Abraham Pérez Ramírez, quien se desempeño como titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y presuntamente se encargaba de entregar sobornos para permitir el tránsito de huachicol fiscal.

La Secretaría de Marina es una de las instituciones más reconocidas por el pueblo de México. Su colaboración con la FGR por el reciente aseguramiento de diésel en Tampico, la fortalece. Cero impunidad y cero corrupción. pic.twitter.com/byT3j60qZ9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 10, 2025

¿Cómo murió el capitán de la Marina Adrián Omar del Ángel?

La Secretaría de Marina informó del fallecimiento de uno de sus integrantes durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, sonora.

Sin dar mayores detalles, la dependencia señaló que dará todo el respaldo a los familiares del elemento fallecido.

Apenas esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte del marino Abraham Pérez, y dijo que no hay certeza de que estuviera relacionado con la investigación por huachicol.

La red de huachicol fiscal que involucra a la Marina se descubrió en marzo de 2025, cuando se confiscaron 10 millones de litros de diesel declarados como aditivos para aceites lubricantes. Ampliar

¿Cómo descubrieron la red de huachicol fiscal en la Marina?

El decomiso histórico de 10 millones de litros de diesel en Tamaulipas ocurrido a finales de marzo de 2025 destapó la red de huachicol fiscal por la que fueron detenidas 14 personas, entre ellas Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

Los documentos señalaban que el buque contenía aditivos para aceites lubricantes, cuando en realidad transportaba el combustible.

¿Qué es el huachicol fiscal?

Se llama huachicol fiscal a la importación de combustible declarado como otros productos, con el fin de evadir impuestos.

Con esta operación se evita el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aumentando el margen de ganancia por la venta de estos energéticos.

En mayo de 2025, se reveló que México pierde de 5.200 a a 8.700 millones de dólares al año por huachicol fiscal, equivalente a ma2s de la mitad del presupuesto de inversión de Pemex.

