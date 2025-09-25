El enamoramiento: ¿Por qué caemos en el amor y qué tiene que ver con la ciencia?

Seguramente alguna vez en tu vida te has sentido enamorada o enamorado, de esas veces en las que das todo por una persona y puede que sea recíproco, pero definitivamente, es algo que todos hemos experimentado.

Por lo que Martha Debayle nos explica junto a Pablo Léon, cirujano especialista en psiquiatría a través de W Radio, por qué nos enamoramos, por qué nos gusta alguien y qué pasa en nuestro cerebro cuando algo así sucede, te contamos todo lo que necesitas saber.

Cerebro enamorado: ¿Qué pasa cuando alguien te gusta?

Cuando el enamoramiento llega a nosotros, sentimos que la vida toma un sentido diferente, como dirían por ahí, la vida se vuelve de color de rosa, pero no sólo es sentirnos en un cuento de hadas, sino que va más allá.

¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Pues de acuerdo con la neurociencia, cuando conocemos a alguien que nos atrae, nuestro cerebro enciende un circuito de recompensa similar al que se activa con la comida o el dinero. Se liberan dopamina y oxitocina, las llamadas hormonas del placer y del apego, que nos hacen sentir energía, felicidad y deseo de estar cerca de esa persona.

Enamoramiento / Westend61 Ampliar

Pero no todo es química. Nuestro cerebro también evalúa compatibilidad genética, señales sociales y patrones de conducta. Por eso hay personas que nos “activan” de inmediato y otras que simplemente no nos provocan nada.

Por otro lado, también influye bastante el físico, por ejemplo, las mujeres que tienen caderas más anchas son más atractivas por cuestiones de la reproducción (y claro, hablando de parejas heterosexuales). En el caso de los hombres, tener los hombros más anchos que la cintura, genera este gusto y se le da un significado de protección (de nuevo, en el gusto heterosexual).

¿Por qué hacemos ‘click’ con algunas personas en el enamoramiento?

Existen diversas explicaciones para ello, tales como:

Similitud y familiaridad: Nos sentimos cómodos con personas que comparten valores, intereses o incluso gestos parecidos a los nuestros.

Atracción física y química cerebral: No solo miramos el exterior, sino que nuestro cerebro detecta feromonas y señales subconscientes que nos dicen si esa persona es “compatible”.

Contexto emocional: La forma en que nos sentimos cuando conocemos a alguien influye en la intensidad de la atracción. El cerebro asocia la emoción positiva con esa persona.

Ahora bien, recuerda que el enamoramiento es pasajero, sin embargo, es importante mencionar que para entregarnos al amor necesitamos conocernos a fondo y entender por qué nos atrae y por qué estamos eligiendo a esa persona. Por otro lado, observa las señales, es decir, si hay química, si el enamoramiento es recíproco, si coinciden con el “ideal” del amor, de una relación y más.

Pero definitivamente, disfruta el proceso, activa tu cerebro pero también tu creatividad, motivación y bienestar. El amor y el enamoramiento son cosas distintas, pero quién no necesita amor, y ojo, no sólo hablamos de amor de pareja, sino de amistades, de familia, de todo tipo.

