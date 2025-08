¿Te estás conformando con migajas de amor? Descubre si eres un “migajero emocional”

¿Quiénes son los migajeros emocionales?

En una charla reveladora con Martha Debayle, la psicoterapeuta Tere Díaz expuso un concepto que ha hecho eco entre muchas personas: el de los migajeros, aquellos que se conforman con migajas de amor en sus relaciones afectivas. Se trata de individuos que aceptan cualquier muestra mínima de afecto con tal de mantener un vínculo, aunque eso implique un profundo desgaste emocional.

Los ejemplos son estremecedores: personas que se arrodillan para suplicar amor, que pagan vuelos o regalos a alguien que ya les dijo que no está interesado, o que justifican faltas de respeto con el pasado difícil del otro. Todo por recibir “pedacitos” de atención.

La trampa de la intermitencia emocional

Según Tere Díaz, la clave del migajero está en la intermitencia emocional. No hay un patrón constante de afecto; un día te llaman, al otro te ignoran. Esta dinámica genera una adicción al vínculo, ya que la persona vive en alerta permanente, esperando una señal de validación que no llega de forma regular.

Este tipo de relaciones crean una falsa ilusión de amor, cuando en realidad se trata de una forma de abuso emocional. El migajero se queda atrapado en una espera dolorosa, mientras el otro administra su afecto de forma esporádica y manipuladora.

¿Por qué aceptamos migajas en lugar de amor pleno?

El fondo del asunto, explicó la experta, está en la baja autoestima. Muchas personas, desde la infancia, aprendieron que ser sumiso, conformarse o no pedir “demasiado” era lo correcto. Esto crea adultos que creen que no merecen amor completo, que idealizan a sus parejas y se colocan en una posición de inferioridad.

También influyen creencias erróneas como que el amor “todo lo puede” o que “hay que aguantar” para que funcione. Estas ideas distorsionan la realidad y normalizan dinámicas dañinas.

¿Cómo dejar de ser un migajero emocional?

El primer paso, afirma Tere Díaz, es reconocer el patrón. Preguntarse: ¿por qué me engancho con quien me da tan poco? ¿Qué espero obtener? ¿Qué me enseñaron sobre el amor?

La salida no es sencilla, y por eso la terapia psicológica es fundamental. No basta con querer cambiar, se necesita ayuda profesional para reconfigurar la relación con uno mismo y con los demás. Y si eres testigo de alguien cercano que vive esta dinámica, lo mejor que puedes hacer es poner límites sin juzgar y estar disponible cuando esa persona decida pedir ayuda.

¿Cómo dejar de ser un migajero emocional? / Olga Pankova Ampliar

¿Dónde buscar ayuda para dejar de recibir migajas?

Tere Díaz ofrece acompañamiento terapéutico a través de su red Psicoterapia La Montaña, que cuenta con más de 130 especialistas. Puedes contactarlos al 55 3920 604 o llenar el formulario en www.terediaz.com para recibir atención profesional y personalizada.

No te resignes a recibir menos de lo que mereces. El amor no se mendiga, se comparte de forma libre, recíproca y constante.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/P7QX8tdhmM8?si=7sIM9do9Hrvpbga0