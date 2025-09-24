Mes del Testamento en CDMX 2025: Estos son los nueve tipos de testamento que puedes tramitar en septiembre

Mes del Testamento en CDMX 2025: Conoce los nueve tipos de testamentos. / O2O Creative

¿Quieres tramitar tu testamento? Existen al menos varios tipos en nuestro país. Te explicamos cuáles son y dónde puedes solicitarlos en la Ciudad de México para que tomes la mejor decisión.

Y es que, de acuerdo con información del Gobierno de México, en el país hay nueve tipos de testamentos, divididos en cuatro ordinarios y cinco especiales.

¿Cuáles son los testamentos especiales?

Los testamentos especiales aplican en circunstancias extraordinarias:

Marítimo: Lo pueden realizar quienes se encuentren en altamar a bordo de un buque de la Marina Nacional. Se redacta ante el capitán y en presencia de dos testigos. Privado: Se usa en situaciones graves o enfermedades graves que impiden acudir a un notario o realizar otro tipo de testamento. Hecho en país extranjero: Se otorga fuera de México ante autoridades del país correspondiente, respetando las leyes locales. Militar: Los militares pueden otorgarlo al entrar en guerra o si resultan heridos en combate, ya sea verbalmente ante testigos o mediante un documento firmado de su puño y letra. Agrario o lista de sucesores: El ejidatario o comunero designa por escrito a la persona que heredará la tenencia de la tierra. Este documento debe inscribirse en el Registro Agrario Nacional.

Mes del Testamento en CDMX 2025: Beneficios de tramitarlo en septiembre. Ampliar

Los testamentos ordinarios

En condiciones normales, las y los ciudadanos pueden recurrir a cualquiera de los testamentos ordinarios:

Público abierto: Se otorga ante notario, quien redacta y da fe. Público cerrado: Escrito y firmado por el testador (o por otra persona a su petición), debe estar rubricado en cada hoja. Se entrega en sobre cerrado al notario, sellado y firmado por el testador, los testigos y el fedatario. Ológrafo: Redactado, fechado y firmado con puño y letra del testador. Simplificado: Se realiza al momento de adquirir o regularizar un inmueble. En la misma escritura de propiedad, el dueño indica quiénes serán los herederos del bien.

Mes del Testamento 2025: Tipos de testamentos, según el Gobierno de México. Ampliar

Módulos para solicitar el testamento en la CDMX

Durante el Mes del Testamento, la Dirección General de Regularización Territorial tiene varios módulos para facilitar el trámite. Según la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, estas son las ubicaciones:

Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc: Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 480, Col. Merced Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, CP 15100.

Tlalpan: Calle Moneda s/n esquina Insurgentes Sur (sótano del Deportivo Vivanco), Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, CP 14000.

Tláhuac: Calle José Ignacio Cuéllar MZ. 120, LT 4, Col. El Triángulo, Alcaldía Tláhuac, CP 13460.

Xochimilco y Milpa Alta: Prolongación Aldama s/n (a un costado de la Prepa 1), Col. Aros del Sur, Alcaldía Xochimilco, CP 16010.

Coyoacán y Benito Juárez: Calle Chichimecas s/n entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl (atrás de la Secundaria 130), Subdelegación Los Pedregales, Alcaldía Coyoacán, CP 04300.

Iztapalapa e Iztacalco: Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, CP 09000.

Álvaro Obregón: Calle Canarios s/n esquina Calle 10 (pasillo de Desarrollo Social), Col. Toltecas, Alcaldía Álvaro Obregón, CP 01150.

Magdalena Contreras: Calle José Moreno Salido s/n esquina Fresno (dentro del Mercado La Loma, primer nivel), Col. Barranca Seca, Alcaldía Magdalena Contreras, CP 10580.

Miguel Hidalgo: Lago Iriarte No. 94, Módulo 2 (edificio nuevo de la alcaldía), Col. Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP 11860.

Cuajimalpa de Morelos: Av. Juárez No. 192 (antes Cine Pedro Infante), Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CP 05000.

