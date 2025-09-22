Mes del Testamento en CDMX 2025: ¿Qué pasa con las deudas al heredar? Esto dice el Gobierno de México

Mes del Testamento en CDMX 2025: ¿Qué pasa con las deudas al heredar? / Iuliia Burmistrova

Las deudas son la peor pesadilla de muchas personas, pero… ¿qué pasa con ellas cuando alguien deja un testamento? Aprovechando que es el Mes del Testamento y que aún tienes tiempo para solicitarlo en la Ciudad de México, te aclaramos esta duda.

¿Qué pasa con las deudas de una persona cuando muere y deja testamento?

De acuerdo con información del Gobierno de México, los bienes del testador se usan primero para pagar sus deudas. Si lo que debe supera el valor de lo heredado, los herederos no están obligados a aceptar la herencia. Si el adeudo es menor al valor de los bienes, entonces pueden liquidarlo y quedarse con lo restante. Es decir, no tendrás que usar tu propio dinero para cubrir las deudas de la persona fallecida, a menos que decidas aceptar voluntariamente la herencia en esas condiciones.

¿Cuántas veces puedo modificar mi testamento?

El testamento es un trámite revocable, lo que significa que puedes modificarlo cuantas veces sea necesario. Solo el último documento que otorgues tendrá validez. Para hacer cambios, debes acudir con tu notario de confianza, quien actualizará el documento según tus nuevas disposiciones.

En caso de que hayas perdido tu testamento, tu notaría puede proporcionarte una copia o explicarte cómo obtenerlo.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento en 2025?

De acuerdo con datos de Revista del Consumidor de 2025, el precio del testamento varía según el estado, pero en una notaría suele estar entre mil 160 y 3 mil 734 pesos. Durante septiembre, Mes del Testamento, hay asesorías gratuitas y descuentos de hasta el 50%.

En la CDMX, por ejemplo, si vives en Álvaro Obregón y usas el servicio del Testamóvil, para personas de 16 a 64 años el testamento universal cuesta 2 mil 121.38 pesos. Con dos legados o más, asciende a 3 mil 074.01 pesos. Mientras que para adultos mayores, el precio básico es de 707.13 pesos y 2 mil 121.38 pesos, si incluye dos legados o más.

¿Dónde solicitar un testamento en la CDMX?

El módulo central de la DGRT está en Azafrán 18, esquina Azucarillos, Granjas México, Alcaldía Iztacalco. Otros módulos se ubican en:

Venustiano Carranza: Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 480, Col. Merced Balbuena, CP 15100

Tlalpan: Calle Moneda s/n, esquina Insurgentes Sur (sótano del Deportivo Vivanco), Col. Tlalpan Centro, CP 14000

Tláhuac: Calle José Ignacio Cuéllar MZ. 120, LT 4, Col. El Triángulo, CP 13460

Xochimilco y Milpa Alta: Prolongación Aldama s/n (a un costado de la Prepa 1), Col. Aros del Sur, CP 16010

Coyoacán y Benito Juárez: Calle Chichimecas s/n, entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl (atrás de la Secundaria 130), Subdelegación Los Pedregales, CP 04300

Iztapalapa e Iztacalco: Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, CP 09000

Álvaro Obregón: Calle Canarios s/n, esquina Calle 10 (pasillo de Desarrollo Social), Col. Toltecas, CP 01150

Magdalena Contreras: Calle José Moreno Salido s/n, esquina Fresno (dentro del Mercado La Loma, primer nivel), Col. Barranca Seca, CP 10580

Miguel Hidalgo: Lago Iriarte No. 94, Módulo 2 (edificio nuevo de la alcaldía), Col. Observatorio, CP 11860

Cuajimalpa: Av. Juárez No. 192 (antes Cine Pedro Infante), CP 05000

