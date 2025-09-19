Mes del Testamento en CDMX 2025: Precios para tramitarlo en el Testamóvil de la alcaldía Álvaro Obregón

Conoce los precios para tramitar tu testamento en el Testamóvil de la alcaldía Álvaro Obregón.

En el marco del Mes del Testamento, la alcaldía Álvaro Obregón dio a conocer los costos y horarios para tramitar este documento a través del Testamóvil, un vehículo que lleva asesoría jurídica especializada y apoyo en regularización territorial hasta tu colonia.

A través de sus redes sociales, la demarcación explicó que este servicio busca ayudar a las personas interesadas a solicitar su testamento de manera rápida, segura y con orientación profesional.

TE PUEDE INTERESAR: Mes del Testamento en CDMX 2025: ¿Cuántas veces se puede modificar y qué hacer si lo perdiste?

Desventajas y ventajas de tener testamento en 2025 / Revista del Consumidor. Ampliar

¿Cómo funciona el Testamóvil en Álvaro Obregón?

El proceso es muy sencillo, solo debes acercarte al Testamóvil para recibir información o iniciar el trámite de tu testamento. Las autoridades han señalado que ofrecerán atención personalizada para resolver dudas y acompañar cada solicitud.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar tu testamento en CDMX?

Para iniciar tu trámite, es necesario que presentes tu identificación oficial (INE) y proporcionar dos números telefónicos de contacto.

TE PUEDE INTERESAR: Mes del Testamento en CDMX 2025: Ubicación de los módulos para tramitar tu testamento durante TODO septiembre

Opciones para tramitar mi Testamento en la CDMX en 2025. Ampliar

Precios para tramitar tu testamento en la alcaldía Álvaro Obregón

El testamento universal, para personas de 16 a 64 años, tiene un costo de 2 mil 121.38 pesos. Sin embargo, si el documento incluye dos legados o más, el precio asciende a 3 mil 074.01 pesos.

Para los adultos mayores de 65 años, el precio básico es de 707.13 pesos, mientras que el trámite con dos legados o más cuesta 2 mil 121.38 pesos.

¿Cuáles son los horarios y ubicación del Testamóvil?

La atención se brinda de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde en Canarios s/n, esquina 10, colonia Tolteca, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, frente al edificio de Desarrollo Social.

TE PUEDE INTERESAR: Mes del Testamento en CDMX 2025: Cómo aprovechar el Testamóvil y otros servicios para tramitarlo