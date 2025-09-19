Mes del Testamento en CDMX 2025: Precios para tramitarlo en el Testamóvil de la alcaldía Álvaro Obregón
La alcaldía Álvaro Obregón publicó los precios y horarios del Testamóvil, un servicio móvil que facilita la solicitud de testamentos durante septiembre, Mes del Testamento.
En el marco del Mes del Testamento, la alcaldía Álvaro Obregón dio a conocer los costos y horarios para tramitar este documento a través del Testamóvil, un vehículo que lleva asesoría jurídica especializada y apoyo en regularización territorial hasta tu colonia.
A través de sus redes sociales, la demarcación explicó que este servicio busca ayudar a las personas interesadas a solicitar su testamento de manera rápida, segura y con orientación profesional.
¿Cómo funciona el Testamóvil en Álvaro Obregón?
El proceso es muy sencillo, solo debes acercarte al Testamóvil para recibir información o iniciar el trámite de tu testamento. Las autoridades han señalado que ofrecerán atención personalizada para resolver dudas y acompañar cada solicitud.
¿Cuáles son los requisitos para tramitar tu testamento en CDMX?
Para iniciar tu trámite, es necesario que presentes tu identificación oficial (INE) y proporcionar dos números telefónicos de contacto.
Precios para tramitar tu testamento en la alcaldía Álvaro Obregón
El testamento universal, para personas de 16 a 64 años, tiene un costo de 2 mil 121.38 pesos. Sin embargo, si el documento incluye dos legados o más, el precio asciende a 3 mil 074.01 pesos.
Para los adultos mayores de 65 años, el precio básico es de 707.13 pesos, mientras que el trámite con dos legados o más cuesta 2 mil 121.38 pesos.
¿Cuáles son los horarios y ubicación del Testamóvil?
La atención se brinda de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde en Canarios s/n, esquina 10, colonia Tolteca, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150, frente al edificio de Desarrollo Social.
