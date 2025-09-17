Mes del Testamento en CDMX 2025: ¿Cuántas veces se puede modificar y qué hacer si lo perdiste?

Si todavía no aprovechas para tramitar tu testamento en septiembre, ahora es el momento. / FredFroese

Llegamos a mitad de septiembre y, si todavía no aprovechas para tramitar tu testamento, ahora es cuando. Una de las preguntas más frecuentes al preparar este documento es si existe un límite de modificaciones que se pueden hacer. Aquí aclaramos esta y más dudas

¿Cuál es el límite de modificaciones para un testamento?

De acuerdo con autoridades del Gobierno de México, para modificar tu testamento debes acudir con tu notario de confianza y manifestarle los términos bajo los cuales deseas otorgar el nuevo documento. Sí, es un nuevo testamento, ya que al ser un trámite revocable puede modificarse cuantas veces quieras y sea necesario, pues el último que otorgues será el único válido.

Por lo tanto, no hay ningún limite de modificaciones de este documento.

¿Qué hago si pierdo mi testamento?

En caso de haberlo perdido, puedes lanzarte a la notaría donde lo realizaste para solicitar una copia o recibir orientación sobre cómo obtenerla nuevamente.

¿Qué bienes puedo incluir en mi testamento?

Puedes heredar bienes inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, automóviles, joyas, obras de arte, objetos personales de valor y hasta derechos de autor.

¿Cuánto cuesta tramitar un testamento en México 2025?

Según la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio varía según el estado donde lo realices. En una notaría puede oscilar entre mil 160 y 3 mil 734 pesos. Sin embargo, durante septiembre, Mes del Testamento, hay asesorías gratuitas y descuentos de hasta el 50% sobre el costo regular.

¿Dónde puedo tramitar mi testamento en la CDMX?

Si vives en la capital mexicana, la Dirección General de Regularización Territorial ofrece diferentes servicios para agilizar y facilitar el proceso, desde módulos de atención hasta el Testamóvil, un vehículo que lleva servicios de asesoría testamentaria gratuita hasta las puertas de tu casa.

El módulo central de la DGRT se encuentra en Azafrán 18, esquina Azucarillos, Granjas México, Alcaldía Iztacalco. Otros módulos están en las siguientes ubicaciones:

Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc

Venustiano Carranza: Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 480, Col. Merced Balbuena, CP 15100

Tlalpan: Calle Moneda s/n esquina Insurgentes Sur (sótano del Deportivo Vivanco), Col. Tlalpan Centro, CP 14000

Tláhuac: Calle José Ignacio Cuéllar MZ. 120, LT 4, Col. El Triángulo, CP 13460

Xochimilco y Milpa Alta: Prolongación Aldama s/n (a un costado de la Prepa 1), Col. Aros del Sur, CP 16010

Coyoacán y Benito Juárez: Calle Chichimecas s/n entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl (atrás de la Secundaria 130), Subdelegación Los Pedregales, CP 04300

Iztapalapa e Iztacalco: Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, CP 09000

Álvaro Obregón: Calle Canarios s/n esquina Calle 10 (pasillo de Desarrollo Social), Col. Toltecas, CP 01150

Magdalena Contreras: Calle José Moreno Salido s/n esquina Fresno (dentro del Mercado La Loma, primer nivel), Col. Barranca Seca, CP 10580

Miguel Hidalgo: Lago Iriarte No. 94, Módulo 2 (edificio nuevo de la alcaldía), Col. Observatorio, CP 11860

Cuajimalpa: Av. Juárez No. 192 (antes Cine Pedro Infante), CP 05000

